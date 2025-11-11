Cristiano Ronaldo potvrdil, že budúcoročné majstrovstvá sveta budú jeho posledné

Portugalská legenda plánuje ukončiť kariéru v priebehu jedného až dvoch rokov.
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo v drese portugalskej reprezentácie. Foto: archívne, SITA/AP
Portugalský reprezentant Cristiano Ronaldo oznámil, že majstrovstvá sveta 2026 budú jeho posledným svetovým šampionátom, keďže sa pripravuje ukončiť jednu z najväčších kariér v histórii futbalu. Už 40-ročný útočník, ktorý má na konte viac ako 950 gólov za kluby a reprezentáciu, plánuje ukončiť kariéru v priebehu jedného až dvoch rokov.

„Určite áno. Budem mať 41 rokov a myslím, že to bude ten moment,“ povedal Ronaldo počas fóra v Saudskej Arábii, keď ho požiadali o potvrdenie, či budú MS 2026 jeho posledné.

Portugalská futbalová superhviezda, ktorá v roku 2023 začala lukratívnu etapu v saudskoarabskom klube Al-Nassr, tiež upresnila svoje vyjadrenia z minulého týždňa, keď povedala, že čoskoro ukončí kariéru.

„Keď hovorím čoskoro, pravdepodobne to bude ešte jeden alebo dva roky, kým budem hrať,“ ozrejmil.

Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty sa chystá na svoj šiesty svetový šampionát. Výber Portugalska sa môže kvalifikovať na MS 2026, ak vo štvrtok 13. novembra zdolá reprezentáciu Írska.

Cristiano Ronaldo prestúpil do Al-Nassru po druhom odchode z anglického Manchestru United koncom roku 2022, čo odštartovalo prílev hviezd na konci kariéry do Saudskej Arábie.

Saudská Arábia, ktorá investuje do športu a zábavy v rámci diverzifikácie ekonomiky, bola v decembri minulého roka vybraná za hostiteľa MS 2034.

