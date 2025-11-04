Cristiano Ronaldo prehovoril o svojej budúcnosti. Cíti, že....

Portugalská futbalová hviezda Cristiano Ronaldo v novom rozhovore s Piersom Morganom prezradil, že svoj koniec aktívnej hráčskej kariéry už nevidí ako vzdialený. Tridsaťdeväťročný útočník, ktorý má so saudskoarabským klubom Al-Nassr zmluvu do konca sezóny 2026/27, priznal, že o odchode z profesionálneho futbalu premýšľa už dlhšie.
Avizuje slzy
„Čoskoro,“ odpovedal Ronaldo na otázku o ukončení kariéry. „Myslím, že budem pripravený. Bude to ťažké, áno. Pravdepodobne budem plakať, ale na svoju budúcnosť sa pripravujem od 25, 26, 27 rokov. Myslím si, že zvládnem ten tlak.“
Futbal bez Ronalda?
Ronaldo tiež priznal, že po ukončení kariéry sa nechystá zostať vo futbale, hoci mnohí ho vidia ako ideálneho kandidáta na trénerskú či funkcionársku pozíciu. „Nič sa nevyrovná adrenalínu, ktorý máme pri futbale, pri strelení gólu,“ vysvetlil. „Ale mám aj iné vášne. Keď skončím, budem mať viac času pre seba, pre rodinu, na výchovu detí. Chcem byť viac rodinný človek, viac prítomný.“
Padel, UFC a iné záľuby
Hviezda päťnásobne ocenená Zlatou loptou sa chce venovať aj svojim záľubám mimo športu. „Mám rád UFC, súboje. Mám rád padel. Chcem sa viac učiť o svojich firmách. Nikdy nebudem plnohodnotný youtuber, ale chcem sa tomu venovať, robiť zábavné veci, ktoré som predtým nerobil,“ povedal Ronaldo s tým, že počas kariéry žil futbalom 24 hodín denne, aby dosahoval čo najlepšie výkony.
Spojenie s Manchestrom United menej reálne
Jeho slová zároveň naznačujú, že špekulácie o možnej funkcii v bývalom klube Manchester United po skončení hráčskej kariéry sa pravdepodobne nenaplnia. Bývalý spoluhráč Wes Brown síce nedávno uviedol, že by si Ronalda vedel predstaviť v klubovom vedení, no samotný hráč potvrdil, že po odchode z trávnika plánuje žiť iný život, mimo futbalu.