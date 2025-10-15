Ronaldo opäť búra rekordy, no Maďari mu v nadstavenom čase zobrali víťazstvo a postup - VIDEO

Portugalsko si v utorok mohlo v dvojzápasovom predstihu zabezpečiť postup na budúcoročné majstrovstvá sveta vo futbale, no proti bol súper z Maďarska.
Cristiano Ronaldo síce zaznamenal dva góly v prvom polčase a prekonal rekord v počte gólov v kvalifikácii na MS, no Dominik Szoboszlai v nadstavenom čase vyrovnal na konečných 2:2 a udržal nádeje Maďarska na postup na „mundial“ v Kanade, Mexiku a USA.
„Približujeme sa k nášmu cieľu! Poďme, Portugalsko,“ napísal Ronaldo po zápase na sociálnej sieti X. Portugalsko vedie F-skupinu s desiatimi bodmi, na konte má o päť viac ako druhé Maďarsko.
Tréner portugalského tímu Roberto Martínez priznal, že jeho tím nezvládol záver zápasu: „Posledných desať minút sme nezvládli dobre. Ak nerozhodnete zápas, musíte vedieť, ako ho dohrať. Dnes sme prestali hrať a Maďarsko vyrovnalo.“
Maďarsko, ktoré sa snaží kvalifikovať na MS prvýkrát od roku 1986, ukázalo svoju odolnosť. Už v 8. minúte otvoril skóre Attila Szalai, ktorý hlavičkou vyťažil z dobre kopnutého rohu Szoboszlaia. Ronaldo vyrovnal po centri Nélsona Semeda a pred polčasom pridal svoj 143. reprezentačný gól, keď ho presne našiel ďalší krajný bek Nuno Mendes.
V druhom polčase sa Maďarsko tlačilo za vyrovnaním a Szalai trafil žrď. Ronaldo bol neskôr za stavu 2:1 vystriedaný, no Portugalsko nedokázalo udržať vedenie. V nadstavenom čase Szoboszlai zakončil akciu po prihrávke Daniela Lukacsa a zariadil remízu.
„Som hrdý na všetkých, som hrdý na celý tím,“ povedal Szoboszlai. „Nemohol som to dať k bližšej žrdi, tak som mieril na tú vzdialenejšiu. Ani neviem, cez koľko nôh lopta prešla, ale vyšlo to.“