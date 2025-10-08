Svet spoznal prvého futbalového miliardára. Kto sa ním stal? - VIDEO, FOTO

Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Germany Portugal Nations League Soccer
Cristiano Ronaldo v semifinálovom zápase Ligy národov 2024/2025 proti Nemecku, v Mníchove 4. júna 2025. Foto: SITA/AP
Portugalsko Futbal Futbal z lokality Portugalsko

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa stal podľa agentúry Bloomberg prvým futbalovým miliardárom. Index uvedeného webu monitoruje najbohatších ľudí na svete na základe ich čistého majetku.

Hodnotenie zohľadňuje príjmy z kariéry, investície a podporu z rôznych reklamných spoločností či ich propagáciu. Suma sumárum to je dokopy 1,4 miliardy dolárov (približne 1 203 370 000 eur).

V rokoch 2002 až 2023 zarobil na platoch viac ako 550 miliónov dolárov (asi 472 752 500 eur). Prirátalo sa k tomu aj sponzorstvo vrátane desaťročnej zmluvy so spoločnosťou Nike v hodnote takmer 18 miliónov dolárov ročne (15 471 900 eur).

Aktuálne plynie Ronaldovi nový dvojročný kontrakt v saudskoarabskom klube Al-Nassr v hodnote vraj viac ako 400 miliónov dolárov (343 820 000 eur), ktorá ho v tíme udrží aj po jeho 42. narodeninách.

Pred reprezentačnými zápasmi rodného Portugalska sa vyjadril, že by v kariére chcel pokračovať ešte niekoľko rokov, keďže sa cíti v dobrej kondícii a forme.

Fotogaléria: Cristiano Ronaldo

Portugal Spain Nations League Final Soccer
Germany Portugal Nations League Soccer
Cristiano Ronaldo
552 fotiek v galérii
Cristiano Ronaldo

Argentínčan a útočník Interu Miami Lionel Messi podľa agentúry Bloomberg zarobil počas svojej kariéry viac ako 600 miliónov dolárov (515 730 000 eur) pred zdanením.

To zahŕňa 20 miliónov dolárov (17 191 000 eur) garantovanej ročnej mzdy od roku 2023, čo je približne len 10 percent Ronaldovho príjmu za rovnaké obdobie.

Po odchode do športového dôchodku by mal 38-ročný Messi získať podiel v americkom klube. Neskôr by sa do skupiny futbalových miliardárov mohol pridať aj on.

