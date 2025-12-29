Slafkovský už občas myslí na ZOH, no stále sa sústredí na súboje v NHL - VIDEO

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský sa v noci na pondelok prezentoval v zámorskej NHL dvoma presnými zásahmi a jednou asistenciou v súboji na ľade Tampy Bay Lightning pri prehre 4:5 po samostatných nájazdoch.
Jeho tím síce získal do tabuľky iba bod, draftová jednotka z roku 2022 zo Slovenska však pred blížiacými sa ZOH 2026 v Taliansku naznačila stúpajúcu formu. Veď Slafkovský má z ostatných štyroch duelov bilanciou 4 góly a 4 asistencie.
V sezóne sa dostal v 38 zápasoch na 28 bodov (13 gólov + 15 asistencií), v internom hodnotení Canadiens je v produktivite piaty za Nickom Suzukim (42 bodov), Colom Caufieldom (37), Laneom Hutsonom (36) a Ivanom Demidovom (32).
Zimné olympijské hry sa v Taliansku začnú 6. februára 2026, do ich začiatku teda zostáva necelých 40 dní.
„Teším sa na olympiádu, ale ešte stále máme pred sebou nejakých 20 zápasov. Musíme sa teda sústrediť na to,“ prezradil Slafkovský vo videu na sociálnych sieťach televízie Joj Šport. „Občas na ňu myslím, že je tu o chvíľu. Aj s chlapcami si o tom píšeme,“ doplnil.
Práve pod piatimi kruhmi si košický rodák „otvoril bránu“ do veľkého hokeja. Na historickom bronze Slovákov v Pekingu 2022 sa totiž podieľal siedmimi gólmi, stal sa najproduktívnejším hráčom turnaja a vyhlásili ho aj za najužitočnejšieho hokejistu podujatia.