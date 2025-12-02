Cookove ostrovy umožňujú obchádzanie sankcií cez „tieňové flotily“

Desiatky tankerov pod vlajkou Cookových ostrovov sú podozrivé z pašovania ropy pre Rusko a Irán.
Desiatky ropných tankerov pod vlajkou Cookových ostrovov využívajú miestny lodný register na zamaskovanie pašovania ropy pre Rusko a Irán. Tento malý tichomorský štát, ktorý spravuje jeden z najrýchlejšie rastúcich lodných registrov na svete, umožňuje zahraničným majiteľom lodí plaviť sa pod jeho vlajkou bez fyzickej prítomnosti v krajine.

Podľa údajov amerických a britských sankčných databáz, ktoré analyzovala agentúra AFP, je podozrivých z pašovania 34 tankerov registrovaných na Cookových ostrovoch. Nový Zéland, ktorý je najbližším diplomatickým partnerom Cookových ostrovov, označil situáciu za „alarmujúcu a rozčuľujúcu“ a vyjadril vážne obavy z riadenia lodného registra zo strany Cookových ostrovov.

Tieto lode sú súčasťou tzv. „tieňovej flotily“, ktorá obchádza sankcie tým, že plavidlá sa vydávajú za bežné nákladné lode a zakrývajú svoje stopy registráciou na miestach, ako sú Cookove ostrovy, kde sa môžu tešiť oveľa menej prísnemu dohľadu.

Medzi ďalšie krajiny, ktoré umožňujú takéto praktiky, patria napríklad Libéria či Barbados. Tieto registrácie sú často zdrojom príjmov pre chudobné tichomorské štáty, no zároveň predstavujú diplomatické a bezpečnostné riziko.

Odborníci upozorňujú, že neexistuje efektívny medzinárodný mechanizmus na vynucovanie sankcií voči týmto registráciám, čo umožňuje pokračovanie pašovania ropy a ďalších nelegálnych aktivít, ktoré podporujú režimy v Rusku, Iráne či Severnej Kórei.

