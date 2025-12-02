Turecko hlási ďalší útok na loď v Čiernom mori, turecký prezident Erdogan hovorí o „znepokojujúcej eskalácii“

V utorok došlo k ďalšiemu útoku na tanker plaviaci sa v blízkosti tureckého pobrežia v Čiernom mori, oznámilo turecké riaditeľstvo pre námorné záležitosti.
Útok zasiahol loď Midvolga 2, ktorá „hlásila, že bola napadnutá 80 námorných míľ od nášho pobrežia,“ uviedlo turecké riaditeľstvo na sociálnej sieti X s tým, že „tanker plával z Ruska do Gruzínska naložený slnečnicovým olejom“ a na palube mal 13 členov posádky. Pri útoku nebol nikto zranený a plavidlo nepožiadalo o pomoc.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Ukrajinské námorné drony zasiahli v Čiernom mori pri Turecku dva tankery ruskej tieňovej flotily
Incident sa odohral len niekoľko dní po tom, čo dva tankery zasiahli explózie pri tureckom pobreží. K zodpovednosti za tieto útoky sa prihlásili ukrajinské bezpečnostné zložky, ktoré uviedli, že zasiahli plavidlá „tajne prepravujúce ruskú ropu“.
Erdogan bude telefonovať s Putinom o krokoch, ktoré môžu zastaviť zabíjanie na Ukrajine
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok označil útoky dronmi za „znepokojujúcu eskaláciu“.„Za žiadnych okolností nemôžeme akceptovať tieto útoky, ktoré ohrozujú bezpečnosť plavby, životné prostredie a životy v našej výhradnej ekonomickej zóne,“ povedal o útokoch. Dodal, že konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou „jasne dosiahol štádium, keď ohrozuje bezpečnosť plavby v Čiernom mori“.