Vo Fínskom zálive identifikovali 31 tankerov z ruskej tieňovej flotily

Fínske médium v priebehu jedného týždňa identifikovalo vo Fínskom zálive 31 tankerov patriacich do ruskej tieňovej flotily, ktoré sa nachádzajú na sankčnom zozname Európskej únie. Uviedol to v pondelok fínsky verejnoprávny vysielateľ Yle. Odborníci zároveň varovali, že starnúce plavidlá, ktoré Rusko využíva na obchádzanie obmedzení vývozu ropy, zvyšujú riziko jej úniku. Minulý týždeň pridala EÚ a na svoj sankčný zoznam viac ako sto ďalších tankerov v rámci nového balíka sankcií.
Podľa odborníkov, ktorých oslovil Yle, lode predstavujú „časovanú ekologickú bombu“. Zo všetkých tankerov, ktoré identifikovalo fínske médium, malo len šesť menej ako 15 rokov.
„Riziko environmentálnych nehôd, najmä v Baltskom mori a obzvlášť vo Fínskom zálive, je jednoznačne na zvýšenej úrovni. Dôvodom je zlý technický stav starých lodí z tieňovej flotily v kombinácii s rušením satelitnej navigácie,“ povedal šéf námornej bezpečnosti fínskej pohraničnej stráže Mikko Hirvi.
Podľa Hirviho by prípadná havária s únikom ropy mohla Fínsku spôsobiť „veľmi značné náklady“ v závislosti od jej rozsahu.