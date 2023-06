Čo keby ste mohli žiť dokonalejšiu verziu svojho života?!

„Josie sa prebudila do života, v ktorom má všetko, čo by kedy mohla chcieť, ibaže tu čosi dôležité chýba. Teraz sa teda musí rozhodnúť, či zostať s láskou svojho takmer dokonalého nového života alebo sa pokúsiť dostať domov,“ približuje svoju knihu CJ Connolly.

Láska môjho lepšieho života je skvelá súčasná romanca, ktorá získala aj ocenenie romantický debut roka 2023. Chytí vás od prvých strán, je to emotívne, krásne napísané, miestami až srdcervúce a zároveň vás to prinúti zamyslieť sa nad sebou, svojimi túžbami, predstavami o dokonalom živote a či ho už nežijete náhodou teraz. Veď všetko je vo vašich rukách…

Josie má 36 rokov a je slobodná Angličanka, ktorá žije v malom byte v New Yorku. Chýba jej rodina, ale rozhlasový program, ktorý moderuje, sa dobre rozbieha. Je pravda, že by radšej nosila o číslo menšie oblečenie, ale v rádiu na vzhľade nezáleží. Navyše muž, do ktorého je už mesiace zamilovaná, sa rozišiel so svojou priateľkou, a Josie tak svitá na lepšie časy.

Cestou do reštaurácie v SoHo, kde sa má stretnúť s priateľmi, kľučkuje hustou premávkou. Vtom sa ozve škripot bŕzd. Josie má nehodu a jej svet sa ponorí do temnoty. No potom sa stane niečo zvláštne.

Zobudí sa v nemocnici. Atraktívny muž, ktorý sedí pri jej lôžku, drží ju za ruku a vyznáva jej lásku, je jej manžel. Žijú v luxusnom strešnom byte na Manhattane. Josie pracuje ako maklérka. Váži o pätnásť kíl menej ako v to ráno, keď nasadla na bicykel. Vôbec netuší, ako sa tam ocitla. Nový život však predstavuje všetko, po čom odjakživa túžila. Niečo v ňom však chýba…

Josie sa teda musí rozhodnúť. Vráti sa k starému životu v Brooklyne alebo zostane s láskou svojho takmer dokonalého nového života?

Láska môjho lepšieho života je debut CJ Connolly, no chvály a pozitívne recenzie sa valia zo všetkých strán. Výborne napísané, pútavé, dotýka sa to vášho srdca, spúšťa vo vás netušené emócie.

Josie sa postupne zamilúva do svojho pekného nového manžela. Páči sa jej tento život…ale ako to už býva, prichádzajú pochybnosti. Zrazu je presvedčená, že možno existuje iná Josie, s ktorou sa vymenila. A tá skutočná Josie možno chce svojho manžela späť…

Ako sa to skončí? Zvykne si na nový život, alebo sa bude chcieť vrátiť k tomu starému, nedokonalému?

Milan Buno, knižný publicista

