Čo chápeme pod falšovaním a manipulovaním volieb? Politológ reaguje na tvrdenia politikov

Je potrebné rozlišovať, čo chápeme pod falšovaním a manipulovaním volieb, reaguje politológ Alexander Onufrák z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na tvrdenia politických subjektov o možnej manipulácii či falšovaní výsledkov blížiacich sa predčasných parlamentných volieb na Slovensku.

Strašenie a agitácia

Ak pod ním rozumieme vyslovený zásah do priebehu volieb, napríklad zo zahraničia, Onufrák je toho názoru, že tvrdenia politických strán sú skôr strašením a agitáciou, aby zmobilizovali čo najviac voličov, a to bez ohľadu na to, z ktorej svetovej strany by mal takýto zásah prísť.

„Okrem toho, je paradoxné, že o „falšovaní“ a „manipulácií“ volieb sa vyjadrujú často politici práve tých politických strán, ktoré v minulosti nejakým spôsobom už voľby „ovplyvňovali“,“ uviedol politológ pre agentúru SITA. V tomto kontexte pripomenul napríklad zvážanie voličstva do volebných miestností, finančné motivovanie elektorátu či vynášanie hlasovacích lístkov, čiže takzvaný „kolotoč“.