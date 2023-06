Keby bol Blaha ruský agent, tak by to nerobil inak, ako to robí. Politológ sa vyjadril aj k možnej manipulácii volieb

Politológ Tomáš Koziak nevylúčil, že Rusko sa môže podieľať na manipulácii septembrových parlamentných volieb.

Ako ďalej pre agentúru SITA uviedol, je dokázané, že Rusko ovplyvňuje výsledky volieb v iných krajinách tým, že pomáha financovať politické strany alebo politikov, ktorí majú tendenciu obhajovať ruské záujmy či brániť Rusko v prípade vojenskej agresie na Ukrajine.

„Rusko má veľký záujem, aby voľby dopadli v prospech jeho záujmov. Už viackrát bolo medializované, že manipulácia volieb z jeho strany je v rámci Európskej únie možná. Niet pochýb o tom, že by takéto niečo Rusko na Slovensku nerobilo,“ myslí si Koziak.

Dokazovanie bude ťažké

Poslanec Národnej rady SR Jaroslav Naď (Demokrati) v nedeľu v relácii Na telo televízie Markíza uviedol, že najvyšší ústavní činitelia SR spolu s ním, ako vtedajším ministrom obrany, dostali spravodajskú informáciu zo zahraničia, ktorá hovorí o osobe, čase a mieste, keď bol slovenský občan v Rusku preberať finančné zdroje v prospech politickej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) na manipuláciu volieb.

Politológ si vie predstaviť, že v zmysle, akým opísal manipuláciu volieb zo strany Ruska exminister obrany, sa to môže stať. Koziak však zároveň upozornil, že Naďovu informáciu zrejme nebude až tak ľahké dokázať.

„Problém môže byť v tom, že to zachytili slovenské tajné služby a tie veľakrát nemôžu získané informácie zverejniť,“ povedal. Dodal, že Naďove informácie by mohli vyjsť na povrch, keď obvinia konkrétneho človeka.

Dvojsečná zbraň pre Naďa

„Je mnoho faktorov, ktoré musí tajná služba zohľadňovať. Musí chrániť svoj vlastný záujem a taktiež potrebujú chrániť svoj zdroj,“ zdôraznil politológ.

Zároveň si myslí, že pre bývalého šéfa obrany to môže byť dvojsečná zbraň z hľadiska politickej stratégie či taktiky. „Na jednej strane je to silný argument proti strane Smer-SD v politickom boji, ale na druhej strane, pokiaľ nejakým spôsobom Naď alebo niekto iný nepreukáže nejaký dôkaz, sa to môže obrátiť proti nemu,“ vysvetlil.

Zároveň však predpokladá, že poslanec si je vedomý problémov, ktoré môžu nastať.

Smer to veľmi rád zneužije

„Smer-SD to veľmi rád proti nemu a v podstate voči každému, kto tvrdí, že strana obhajuje v niektorých momentoch skutočne očividne ruské záujmy, zneužije. Vieme, že niektorí predstavitelia strany otvorene proruské postoje zaujímajú a bránia Rusko v záležitosti agresie na Ukrajine. Hovorí sa, možno to trošku nadľahčím, že keby bol Ľuboš Blaha ruský agent, tak by to nerobil inak, ako to robí,“ tvrdí Koziak.

Politológ sa zároveň zamýšľa aj nad tým, prečo by niektorí politici a politické strany v súčasnosti obhajovali ruské záujmy. Tvrdí, že to môžu robiť z neznalosti, z pohľadu svojho ideologického fanatizmu alebo zo zištných dôvodov.

„Fakt je ten, že v minulosti boli na Slovensku drobné politické strany, ktoré oblepili Slovensko bilbordmi so sloganmi proti NATO. Pre ruskú ambasádu nie je problém dať 50-tisíc eur takejto drobnej politickej strane, aby kampaň proti NATO zorganizovala,“ povedal Koziak.

Urobí zo seba martýra

Taktiež si myslí, že ak sa manipulácia volieb zo strany Smeru-SD nepotvrdí, strana urobí zo seba martýra, ktorý bol neprávom obviňovaný.

„Vieme, že slovenský volič rád volí martýrov, toto máme historicky potvrdené. Na druhej strane, ak sa manipulácia potvrdí, môže to mať až trestnoprávne dôsledky pre človeka, ktorý to v rámci strany Smer-SD urobil. Myslím si, že na niektorých ich voličov to môže pôsobiť veľmi zle,“ uzavrel.