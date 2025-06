Cítite sa po stretnutí vyčerpaní? Možno vás vysáva emočný upír. Takto sa mu môžete brániť - ROZHOVOR

Možno je to člen vašej rodiny, bývalý partner alebo kolega z práce. Po rozhovore s ním sa cítite vyčerpaní až „vycucaní“ z energie. Nie, nemusíte obviňovať sami seba z toho, že tieto interakcie „nezvládate“, často naozaj nie je chyba vo vás.

Ľudia, ktorí nevedia zvládať svoje emócie, cítia sa hlboko vnútri nedostatoční a vyžadujú si neustálu pozornosť majú tendenciu vyvolávať tieto pocity v druhých, aby na svoje trápenie neboli sami. Samozrejme, nerobia to naschvál, často ide o podvedomý program, ktorí si so sebou ťahajú už od detstva.

Možno vás prišli niečo naučiť

Aj vám sa v živote objavujú ľudia, ktorých prítomnosť vás vyčerpáva? Možno vás prišli naučiť jasne si stanoviť svoje hranice, asertívne ich vedieť komunikovať a zlepšiť tým svoje vzťahy. A možno vám prišli ukázať, že obmedzenie kontaktu je niekedy jediné východisko z toxického vzťahu.

V rozhovore s psychodynamickou terapeutkou Mgr. Zuzanou Sidorovou sa dozviete, ako spoznať „emočného upíra“ a ako sa mu brániť. Radí ako postupovať aj v komplikovanejších situáciách, napríklad ak je emočný upír blízky člen rodiny, ako s ním zostať v kontakte a zároveň ochrániť svoju energiu?

Aké správanie a dynamika sú typické pre emočného upíra? Existujú konkrétne frázy, situácie alebo manipulácie, ktoré sa opakujú?

Pojem „emočný upír“ je síce trochu zjednodušujúci, ale vystihuje určitý typ vzťahovej dynamiky, ktorá nás vyčerpáva. Často ide o ľudí, ktorí nevedia regulovať vlastné emócie, a tak ich nevedome „prenášajú“ na iných. Typické sú vety ako: „Ty si jediný, kto mi rozumie.“ Alebo naopak: „Nikdy ma nepochopíš.“

Jednej mojej klientke telefonovala kolegyňa každý deň s tým, ako je zničená, že nič nezvláda. Klientka sa snažila pomáhať, až kým sama neskončila na PN. V terapii sme zistili, že ju k tejto žene viazalo niečo známe – pocit, že musí zachraňovať, inak nie je dosť dobrá.

Ktoré druhy emočných upírov sú najčastejšie? Je rozdiel medzi tým, kto manipuluje zámerne, a tým, kto to robí z nevedomého strachu či úzkosti?

Rozlišujeme viacero typov. Napríklad tzv. obetný typ, ktorý stále trpí a hľadá externého vinníka. Alebo záchranca, ktorý pomáha všetkým, len nie sebe – často bez toho, aby ho o to niekto žiadal.

Dôležité je vedieť, že väčšina týchto správaní nevychádza zo zla či vypočítavosti, ale z nevedomých strachov – z pocitu, že inak nebudú milovaní, že zlyhajú, že zostanú sami.

Napríklad muž, ktorý „dusí“ partnerku neustálymi telefonátmi a výčitkami, ju možno nechce vedome ovládať. Len má panický strach z opustenia, ktorý v ňom vznikol ešte v detstve, keď ho matka trestala tichom.

Ako si uvedomiť, že nás takýto človek vysáva? Čo si na sebe môžeme začať všímať (únava, úzkosť, pochybnosti o sebe)?

Prvým signálom je telo – po stretnutí s týmto človekom ste unavený, máte stiahnutý žalúdok, cítite sa vinný alebo zmätený. Pochybujete o sebe alebo sa pristihnete pri tom, že sa vyhýbate kontaktu, no zároveň máte výčitky.

Môj klient napríklad po každom rozhovore s mamou skončil v posteli so silnou únavou. Až v terapii si uvedomil, že zakaždým bol vystavený výčitkám, otázkam typu: „A čo ja? Mňa si si nevšimol.“ a neustálej kontrole. Keď sa takéto stretnutia opakujú a vy ste po nich pravidelne „vypnutý“, niečo nie je v poriadku.

Ako rozoznať, že niekto len prežíva náročné obdobie, a že ide o dlhodobý vzorec závislosti a emocionálneho parazitizmu?

Krátkodobé krízy má každý. Rozdiel je v tom, ako sa človek správa dlhodobo. Ak po čase dokážete reflektovať, že ste mali vo vzťahu (nielen v partnerskom) náročné obdobie a vzťah sa znovu vyrovná, ide o dočasnú fázu.

Ak ale zakaždým, keď sa vám darí, zareaguje partner/ka záplavou svojich problémov, ak vo vzťahu neviete slobodne dýchať – ide o vzorec. Niekedy až závislosť. Nie od vás ako osoby, ale od funkcie, ktorú vo vzťahu plníte. Ako terapeutka často počúvam: „Ale veď on/ona za to nemôže.“ To je síce súcitné, ale neznamená to, že sa nemôžete chrániť.

Ako nastaviť zdravé hranice s človekom, ktorého nechceme úplne odstrihnúť, ale potrebujeme sa chrániť?

Zdravé hranice neznamenajú, že druhého odstavíte. Znamenajú, že si uvedomíte: „Aj ja mám právo byť unavený, odmietnuť, nesúhlasiť.“

Skúste namiesto výčitky povedať: „Teraz nemám kapacitu to počúvať, ale som tu, keď to budeš chcieť riešiť konštruktívne.“ Alebo: „Nepôjdem do tejto debaty, necítim sa v nej dobre.“

Hranice sa neoznamujú raz. Budú testované. Veľmi dôležité je, aby ste ich dodržali vy sami. V psychoterapii sa tomu hovorí „držať rámec“. Je to náročné, ale veľmi oslobodzujúce.

To, že si žena prizná, že sa vo vzťahoch točí v kruhu, je bod zlomu. Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com

Prečo nás niektoré typy ľudí opakovane priťahujú, aj keď nás vyčerpávajú? Je v tom nejaký vnútorný vzorec?

Áno, často ide o tzv. opakovanie vzťahového scenára z detstva. Ak ste mali napríklad mamu, ktorá bola nestála, zraniteľná a vy ste sa o ňu museli starať, podvedome vás priťahujú ľudia, pri ktorých môžete opäť „pomáhať“. Nie preto, že by ste boli slabý, ale preto, že je to váš známy spôsob cítiť sa potrebný. Psychoterapia pomáha tieto vzorce spoznať a zmeniť. Až vtedy sa nám začnú páčiť ľudia, ktorí sú pre nás dobrí, nielen známi.

Ak je emočný upír blízky člen rodiny, ako s ním zostať v kontakte a zároveň ochrániť svoju energiu?

Tu je kľúčové naučiť sa tzv. vnútornú separáciu. Môžete byť fyzicky prítomný, ale mentálne „nezapojený“. To znamená: neísť do obhajoby, nereagovať okamžite, nedávať sľuby z pocitu viny. Pomáha mať v sebe vetu: „Toto je ich realita, nie moja.“

Môžete byť láskavý, ale nemusíte sa dať emocionálne vydierať. Klient, ktorý mal manipulatívneho otca, sa naučil konverzáciu ukončiť vetou: „Oci, teraz to už ďalej rozoberať nebudem.“ Bolo to ťažké. Ale zachránilo mu to zdravie.

Dá sa takémuto človeku pomôcť alebo je lepšie jednoducho odísť? A ako to urobiť bez výčitiek?

Dá sa pomôcť, ale len vtedy, keď to ten človek sám chce. Vy ho nezmeníte. To je bolesť mnohých vzťahov. Často v nich zostávame dlho, lebo dúfame, že to raz pochopí. Odchod nie je zlyhanie. Je to akt dospelosti. V terapii často pracujeme s tým, ako to urobiť dôstojne – bez výbuchov, bez kriku, bez pocitu viny.

Jedna klientka napísala list: nie výčitkový, ale pravdivý. Napísala: „Potrebujem sa chrániť. Verím, že aj ty raz nájdeš spôsob, ako sa cítiť lepšie. Ale nie cezo mňa.“ A to je vlastne psychoterapia – učenie sa chrániť seba, bez toho, aby sme stratili ľudskosť.