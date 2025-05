Najskôr láska ako z telenovely, následne peklo na zemi. Ako rozpoznať takzvaný love bombing?

Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú. Porekadlo, ktoré je v rovine ľúbostných vzťahov aktuálne viac než kedykoľvek predtým. Krásne začiatky vzťahu a intenzívne prejavy lásky sa po krátkom čase môžu zmeniť na hotové peklo, z ktorého nie je tak jednoduché ujsť.

Je preto dôležité včas identifikovať, či ide o skutočnú zamilovanosť, alebo o takzvaný love bombing. Paradoxom totiž je, že začiatky vzťahu, v ktorom sa cítime ako v telenovele, môžu byť súčasne prvým „red flagom“, a teda signálom toho, že za prehnanými gestami lásky nie je čistý úmysel.

Čo je to love bombing?

Podstata love bombingu vychádza zo samotného prekladu slovného spojenia, teda doslova „bombardovanie láskou“. Nejde však o úprimné prejavovanie lásky, ale o manipulatívnu techniku, vďaka ktorej si manipulátor získava vašu dôveru, a to hlavné – citovú závislosť.

Love bombing je teda manipulatívna technika v tom pravom zmysle. Najčastejšie sa o nej hovorí v súvislosti s narcistickými či psychopatickými osobnosťami, ktoré sú zväčša veľmi očarujúce. Manipulátor vás na začiatku vzťahu zahŕňa láskou, darčekmi, pozornosťou, komplimentmi či džentlmenským a citlivým správaním.

Love bombing ako prvá fáza manipulatívneho kruhu

Nič však netrvá večne a aj horlivé prejavy lásky v krátkom čase vyprchajú. Love bombing je totiž len prvou fázou takzvaného manipulatívneho kruhu. Druhá fáza, ktorou je devalvácia, na seba však nenechá dlho čakať. Je to fáza, v ktorej bombardovanie láskou nahrádzajú prvé výčitky, vyvolávanie pocitu viny, trestanie mlčaním, znevažovanie partnera či dokonca ponižovanie, psychický či fyzický teror.

Psychologička Barbora Bálintová pre agentúru SITA vysvetlila, že v tejto fáze sa z extrémne láskyplného človeka stane človek chladný a trestajúci. Obeť manipulátora pociťuje úzkosť a je ochotná urobiť všetko pre to, aby sa k nej manipulátor správal tak, ako na začiatku.

Zo strany obete v tejto fáze môžu začínať aj úvahy o rozchode či priamo rozchod. Poslednou fázou manipulatívneho kruhu je takzvaný hoover, a teda pokus manipulátora vtiahnuť obeť naspäť do vzťahu, ktorý je už očividne toxický. Tejto fáze môže predchádzať aj fáza odvrhnutia, keď si manipulátor hľadá iný zdroj na vyplnenie svojich potrieb a svoje snahy začne investovať inde.

Napokon sa manipulátor predsa len nostalgicky vracia k pôvodnému vzťahu a sľubuje obeti hory-doly, len aby vzťah obnovil. Ak sa mu to podarí, manipulatívny kruh sa uzatvára a kolotoč začína od začiatku. Opäť sme teda tam, kde sme začali – vo fáze dočasného love bombingu.

Ako rozoznať lásku od love bombingu?

Bálintová upozorňuje, že pri identifikácii toho, či ide o love bombing alebo o naozajstné prejavovanie lásky, je dôležité sledovať časový úsek. „Tu sa riaďme pravidlom sedliackeho rozumu – Príliš dobré na to, aby to bola pravda,” uviedla psychologička.

Podotkla, že síce sa vieme niekedy veľmi rýchlo zaľúbiť a chceme to dávať druhému najavo, ale je potrebné si podľa nej uvedomiť, že každý má na začiatku vzťahu aj určitú mieru opatrnosti a pochybností. Veľmi skoré „kupovanie si“ lásky toho druhého tak podľa psychologičky pravdepodobne nebude aktom od srdca.

Prvou „červenou vlajkou“ je teda podľa psychologičky to, že je všetko až neprirodzene dokonalé. Manipulátor skrátka nerobí chyby a márne by sme na ňom nejaké hľadali. Používa veľké slová a dáva partnerovi pocit, že je najvýnimočnejší človek na svete.

Súčasťou je aj takzvaný future faking

Love bombing je podľa Bálintovej aj o veľkých rečiach a plánoch do budúcnosti. „Odpovedzte si na otázky: Dokážem aj ja tak rýchlo povedať ľúbim ťa? Dokážem aj ja tak rýchlo básniť o tom druhom, že je moja spriaznená duša, a že je všetko na ňom také dokonalé? Ak si odpoviete, že je to príliš skoro – tak áno, je,“ upozornila psychologička.

Ako vysvetlila, súčasťou love bombingu je často aj manipulatívna technika future faking, kedy sa vám osoba snaží predať „mačku vo vreci“. „Sľubuje, aké to bude krásne, ale nemáte to zatiaľ ničím podložené, pretože neviete, aká ešte v skutočnosti je, nepoznáte sa do hĺbky, aj keď vám hovorí, aké hlboké spojenie už medzi vami je. Má veľmi skoré plány a sny o spoločnom bývaní, hypotéke, rodine či spoločných veľkých aktivitách,“ dodala odborníčka.

Ide teda o vážne rozhodnutia, na aké každý z nás potrebuje čas, priestor a spoznanie hĺbky vzťahu. Psychologička priblížila, že future faking vytvára nádej. „A nádej je silné lepidlo, obzvlášť pre ľudí s citlivým srdcom, ktorí túžia po stabilite a láske,“ dodala Bálintová.

Ako love bombing vyzerá v praxi?

Psychologička vysvetlila, že love bombing môžeme rozdeliť na zdravý a nezdravý. Ten nezdravý a manipulatívny prichádza veľmi skoro a vo veľmi rýchlom tempe, keď nie je šanca na to, aby vás človek skutočne poznal. Po krátkom čase tak prichádzajú frázy, ako napríklad „Si láska môjho života“.

Bálintová upozornila, že cieľom manipulátora nie je spoznať partnera, ale vytvoriť závislosť. Svoju obeť tak zahŕňa darčekmi. Jedna kytica nestihne ani zvädnúť, a už máte ďalšiu. Cieľom však nie je potešiť partnera, ako tomu býva v zdravom vzťahu, ale zabezpečiť si poslušnosť, keďže sa o vás „tak dobre stará“. Dary sú teda podľa odborníčky výmenou za kontrolu, a keď príde ten „správny čas“, manipulátor vám vyhodí na oči všetko, čo vám kedy kúpil a čo dobré pre vás spravil.

Psychologička ďalej vysvetlila, že manipulátor sa snaží svojho partnera odrezať od okolia. Robí to však veľmi rafinovane, aby to vyzeralo ako z lásky. Typické sú frázy, ako napríklad: „Si jediná/ý, komu môžem veriť“. Manipulátori sa často stavajú do pozície obete, partnera tak presvedčia o tom, že na svete nie je nikto, komu by sa zdôverili, okrem vás.

Nie je tak výnimočné, že používajú frázu: „Si jediný/a, komu som sa s týmto zdôveril/a,“ aj keď časom prídete na to, že dané „tajomstvo“““ vlastne žiadnym tajomstvom nie je. Cieľom je tak podľa odborníčky izolovať partnera, aby mal manipulátor nad ním väčšiu moc.

Kedy je love bombing v poriadku?

Psychologička priblížila, že existuje aj zdravý a krásny „love bombing“, ktorý by sme mohli pomenovať skôr ako „prejavy nadšenia z druhého“. V tomto prípade sú podľa odborníčky emócie tiež intenzívne, ale nie pretláčané. „Človek vás obdivuje, prejavuje záujem, ale rešpektuje vaše tempo a hranice,“ doplnila Bálintová.

Láskyplné prejavy v tomto prípade nie sú podmienené poslušnosťou. Napríklad „Si úžasná/ý“, nie je nasledované „ale musíš mi stále písať“. Aj keď vás človek „bombarduje láskou“ necítite sa ako vo väzení, pretože vám dáva priestor. Môžete si teda dopriať čas s kamarátmi či pre obľúbené aktivity. To vám vzťah s manipulátorom áva. A ak áno, často chce vedieť o každom vašom kroku. Opäť to však robí rafinovane – „Keď neviem kde si, s kým si a čo robíš, mám o teba strach. Ja ti dávam vedieť všetko, tak to očakávam aj od teba“.

Psychologička ďalej vysvetlila, že prejavom zdravého „love bombingu“ sú slová podložené činmi, no nie prehnanými. „Sú to napríklad milé gestá, darčeky, správy, ale nevyužíva veľké sľuby, ktoré nemožno splniť,“ doplnila Bálintová.

V takomto prípade sa podľa odborníčky necítite ako v telenovele, pretože partner chce budovať reálny vzťah, nie rozprávku. Neznie teda ako herec vo filme, ktorý hovorí po dvoch mesiacoch vzťahu o tom, ako vás bude večne milovať, a že ste jeho život a všetko čo má. „Ide teda očloveka, ktorý chce naozaj spoznať aj vaše „normálne“ ja,“ uzavrela psychologička.