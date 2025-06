Séria Narcizmus: Ako manipulátor pomaly vymaže tvoju identitu. „Zrazu som nevedel, kto som," hovorí Peter

„Začiatok bol ako z filmu,“ spomína Peter. Boli darčeky, výlety, odkazy „ľúbim ťa“ na stole. Mal pocit, že našiel spriaznenú dušu. „Dokonca som si hovoril, že sa vôbec nehádame, neriešime hlúposti ako iné páry. Mal som to celé zidealizované,“ spomína na idylku, ktorá však vydržala len prvé tri až štyri mesiace.

Mal som pocit, že všetko robím zle

Po tejto dobe sa dynamika ich vzťahu začala meniť. Z malých výčitiek a nenápadných poznámok sa stávali niekoľkohodinové hádky.

„Po čase mi začala vykrikovať, že ju to celé vlastne nebavilo, že len hrala divadlo, aby mi vyhovela. Začal som pochybovať o sebe, o vlastnej hodnote. Mal som pocit, že všetko robím zle.“

Postupne strácal istotu v tom, čo cíti a čo si myslí. Pri každom konflikte musel opakovane vysvetľovať svoj názor, ktorý sa aj tak nebral do úvahy, až rezignoval. „Už som len prikyvoval. Hovoril som si: hej, dobre, máš pravdu – len nech je pokoj.“

Začal sa meniť – nie, že by chcel, ale bol na neho vyvinutý nenápadný nátlak v podobe ironických a nepríjemných poznámok. Lenže časom sa to začalo stupňovať. Z úplných banalít sa stávali niekoľkohodinové debaty. Napríklad kvôli tomu, že fľaša bola položená inde, než mala byť.

„Prestával som byť sám sebou. Vadili jej moje vlasy, tak som si ich prestal gelovať. Začal som sa inak obliekať. Vždy som rád čítal knihy. Ale ako keby ju zrazu iritovalo, že sa chcem rozvíjať. Vysmievala sa mi, že čítam odborné knihy: „Čo si premotivovaný?“ prišlo od partnerky namiesto podpory.

Útoky na identitu, hodnoty a mužnosť

Peter spomína na časy, kedy sa už o porozumení vo vzťahu nedalo ani hovoriť. Čo ho držalo stále pri nej?„Spomienky na tie pekné začiatky. Dúfal som, že to bude znova dobré, no už viem, že tie prvé mesiace, to bola iba ilúzia, divadlo.“

Okrem útokov na jeho hodnoty prišli aj útoky na jeho mužnosť a identitu. To, aký bol na začiatku vzťahu, jej už nestačilo.

„Zrazu som nebol dosť chlap, nebol som dosť maskulínny. Stačilo, že som neurobil niečo podľa nej – hneď som bol neschopný. To išlo veľmi hlboko.“ Vzťah, ktorý mal byť bezpečným miestom, sa stal priestorom, kde sa nemohol uvoľniť ani byť zraniteľný. „Vedela presne, čo povedať, aby ma to zasiahlo. A ja som si dával pozor, čo poviem – cenzuroval som sa.“

Aj okolie si všimlo, že sa zmenil

Po čase cítil, že z neho „vyprchala iskra“. Bol neustále chorý, unavený, bez energie. Mama i kamaráti si všimli, že je iný. „Cítil som sa ako prázdna schránka. A ja som to vedel. Len som to nevedel pomenovať.“

Zlom prišiel až po rozchode. Začal si uvedomovať, ako veľmi sa vzdialil od toho, kým naozaj bol. „Teraz mám nový život. Vtedy som nežil. Len som sa snažil prežiť.“

„Až po rozchode som narazil na video o tom, ako rozpoznať narcistu. Poslala mi ho kamoška. Keď som ho pozeral, našiel som sa v každom jednom bode. Uvedomil som si, že všetko, čo som zažíval, bolo presne to, o čom tam hovorili,“ dodal Peter s tým, že sám sa o svojich problémoch vo vzťahu s nikým nerozprával. Nechcel tým druhých zaťažovať.

„Ale s odstupom viem, že by som si mal vtedy niekomu blízkemu o tom povedať. Niekomu, komu verím. Ten pohľad zvonku by mi možno pomohol vidieť veci z nadhľadu. Lebo ten, kto manipuluje, vždy otočí veci tak, aby si sa cítil vinný. A ja som presne ten typ, čo najprv hľadá chybu v sebe. A keď sa taký človek stretne s manipulátorom, je to smrteľná kombinácia.“

Petrov príbeh je plný jasných príkladov zlomenia identity – manipulatívnej taktiky narcistov, ktorej cieľom je spochybniť realitu, vnímanie a pocity obete.

Toto manipulatívne správanie, ktoré sa tak často vyskytuje v narcistických vzťahoch nám pomôže pochopiť Lucie Šefrna, kvalifikovaná koučka a mentorka, ktorá pomáha ľuďom prelomiť kruh toxických vzťahov a opäť nájsť svoju vnútornú silu.

Odborníčka v rozhovore radí, ako túto zákernú manipulatívnu taktiku odhaliť a ako sa jej brániť.

Čo znamená fragmentácia identity pod vplyvom psychického týrania?

Fragmentácia identity je ako pomalé rozpadávanie vnútorného ja. Keď ste dlhodobo vystavení psychickému násiliu, začnete spochybňovať svoje vnímanie, emócie aj hodnoty. Narcista vás postupne odpája od toho, kým ste boli – každý manipulatívny komentár, každé popretie reality, každé „zle si to pamätáš“ vám ukrajuje z vášho sebavedomia. Človek sa potom cíti ako cudzinec sám sebe – nevie, čomu veriť, čo cíti alebo čo vlastne chce.

Táto strata kontinuity vlastného ja nie je slabosť, ale prirodzený dôsledok dlhodobého psychického tlaku. Je dôležité vedieť, že fragmentácia nie je konečná – dá sa z nej uzdraviť, krok po kroku, návratom k sebe.

Akými technikami narcisti cielene rozkladajú sebaobraz obete?

Narcista vie, že keď ovládne váš obraz o sebe, má vás úplne v moci. Nezačne s tým hneď. Začína to nenápadne – drobnými poznámkami, sarkazmom, „vtipmi“, ktoré vám idú pod kožu. Postupne pribúda kritika, spochybňovanie vašich úspechov, prepisovanie reality („zle si to pamätáš“). Mätie vám hlavu, až si nie ste istí, kto vlastne ste.

A keď sa pokúsite postaviť na odpor, počujete: „Zase preháňaš.“ Táto taktika nie je náhoda – je to program. Cieľom je rozbiť vaše zdravé vnímanie seba a nahradiť ho jeho obrazom. Ale verte, ten pôvodný obraz tam stále je, len ho musíte znova objaviť.

Prečo často hovoria veci ako: „Taký/á si nikdy nebol/a“ alebo „Zmenil/a si sa k horšiemu“?

Táto veta je ako dobre mierený šíp. Mieria ňou presne tam, kde ste si začali veriť. Narcista ju vytiahne práve vo chvíli, keď sa začínate meniť, nastavovať hranice alebo sa rozhodovať podľa seba. Cieľom je zasadiť pochybnosť, že vaša predošlá verzia bola lepšia, čo v preklade znamená: ľahšie ovládateľná.

Je to trik, ako vás vrátiť späť do podoby, ktorá mu/jej vyhovovala. A čo je na tom najzaujímavejšie? Vy ste sa naozaj zmenili – k lepšiemu. Lenže jemu/jej sa tá nová, sebavedomá verzia nepáči. A tak príde toto „hodnotenie“, ktoré vás má zastaviť. Nedovoľte mu/jej to.

Ako človek začne pochybovať o vlastných hodnotách, spomienkach a pocitoch?

Toto je, žiaľ, častý príbeh. Človek, ktorý kedysi vedel, čo cíti a čo chce, zrazu pochybuje o všetkom. Prečo? Pretože žiť dlhodobo vedľa niekoho, kto neustále spochybňuje vaše spomienky, emócie a hodnoty, je ako mať vedľa seba zapnuté rádio, ktoré vám stále dookola hovorí, že váš pohľad na svet je nesprávny. A skôr či neskôr tomu začnete veriť.

Nie je to slabosť, ale dôsledok systematickej manipulácie. Niekedy má jemnú formu – „zle si to pamätáš“ alebo „zbytočne to riešiš“ – ale výsledok je rovnaký: strata dôvery v seba. A práve vtedy je kľúčové mať pri sebe niekoho, kto vás podrží a pripomenie vám, kto naozaj ste – ideálne terapeuta alebo mentora, ktorý týmto peklom prešiel a vie, ako vás z neho dostať. Pretože niekedy jednoducho potrebujeme, aby nám niekto na chvíľu požičal vieru v seba, kým si ju znova vybudujeme sami.

Aké psychické následky má dlhodobá fragmentácia Self? Úzkosť? Strata sebaúcty? Disociácia?

Dlhodobé pôsobenie manipulácie a rozkladu identity zanecháva hlbšie stopy, než si väčšina ľudí uvedomuje. Môže viesť k úzkostiam, strate sebaúcty, depresiám aj disociácii – keď máte pocit, akoby ste stáli vedľa seba a sledovali vlastný život z diaľky. Človek prestane veriť nielen ľuďom okolo seba, ale hlavne sebe.

Vnútorný chaos, prázdnota a únava z neustáleho spochybňovania seba samého vedú k tomu, že aj bežné rozhodnutia sa zdajú neprekonateľné. A práve vtedy často príde otázka: Kde som sa stratil/a? Dobrá správa je, že aj z týchto stavov sa dá postupne uzdraviť – s podporou, trpezlivosťou a krok za krokom návratom k vlastnému Ja.

Prečo sa človek v takom vzťahu často cíti ako „prázdna schránka“, ako to opisoval Peter?

Pretože vo vzťahu s narcistom sa človek postupne vzdáva sám seba. Neustále prispôsobovanie sa, neistota a snaha mať doma pokoj za každú cenu vedú k tomu, že potláča svoje emócie, potreby aj názory. Postupom času môže mať pocit, že už vlastne nevie, kto je. Čo má rád, čomu verí, čo chce. Akoby žil podľa cudzích pravidiel, ale úplne stratil kontakt sám so sebou. Ten pocit prázdnoty nie je zlyhanie. Je to dôsledok dlhodobého tlaku a zmätku. A práve uvedomenie si, že toto nie je v poriadku, je začiatkom návratu k sebe.

Ako si znovu vybudovať vlastné Ja – pevné, zdravé a odolné voči manipulácii?

Znovu nájsť svoje „Ja“ po vzťahu s narcistom je ako stavať dom na mieste, kde prešla búrka. Nejde to lusknutím prsta, ale ide to. Dôležité je obnoviť kontakt so sebou samým, naučiť sa dôverovať vlastným pocitom a pomaly si pripomínať, kto naozaj som. Pomáha byť v prostredí, kde sa cítime bezpečne, či už s blízkymi ľuďmi, alebo s odborníkom, ktorý rozumie dynamike toxických vzťahov. Práca s terapeutom alebo mentorom, ktorý tým prešiel, môže byť ako mapa v teréne, kde sme sa stratili.

Nemusíte byť silní hneď, stačí samotná ochota začať, pretože aj malý krok smerom k sebe je obrovský krok. A hlavne, buďte k sebe láskaví. Odolnosť sa nebuduje tvrdosťou, ale láskavým spoznaním vlastnej hodnoty.