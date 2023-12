Cigániková zvažuje kandidatúru do Bruselu: Koalícia s Matovičom ma neskutočne sklamala, hovorí (video)

Poslankyňa parlamentu za stranu Sloboda a Solidarita Jana Bittó Cigániková zvažuje kandidatúru do Európskeho parlamentu. Jedným z dôvodov má byť podľa jej slov to, že koalícia s Igorom Matovičom (hnutie Slovensko) ju neskutočne sklamala.

Chce zastupovať ženy

Ďalšou príčinou, prečo chce Bittó Cigániková kandidovať do Bruselu je aj možnosť osobného rastu. „Na to, aby som bola ešte silnejšia politička tu doma, potrebujem osobnostne rásť, mať väčšiu kvalitu trpezlivosti, vystupovania, potrebujem na sebe viac pracovať,“ uviedla pre agentúru SITA.

„Mám pocit, že by som v budúcnosti bola užitočnejšia keď by som zastupovala ženy, zdravotníctvo v kvalitnejšom meradle ako doteraz,“ hovorí politička. Prípadný prestup do europarlamentu jej vraj uľahčuje aj to, že v tom slovenskom má za seba kvalitnú náhradu v podobe lekára Tomáša Szalaya (SaS).

Lieková politika aj interrupčná tabletka

V europarlamente by Bittó Cigániková chcela riešiť liekovú politiku. „Nielen Slovensko ale celá Európa má obrovský problém s absolútnou byrokratizáciou liekov, čo spôsobuje, že na náš trh sa lieky vôbec nedostávajú,“ vysvetľovala bývalá šéfka zdravotníckeho výboru, ktorá by sa chcela venovať aj téme interrupčnej tabletky.

„Nerozumiem ako je možné v niektorom štáte EÚ v 21. storočí posielať dobrovoľne ženy pod nôž len preto, lebo si to želá niekto veriaci, alebo nejaká konferencia biskupov,“kritizovala Bittó Cigániková.

„Nechápem ako niekto normálny môže rozhodovať 20 rokov o tom, že zakážeme to, čo je medicínsky lepšie – interrupčnú tabletku, s argumentom, že tie ženy budú potom chodiť na interrupciu,“ vyčítala ďalej Bittó Cigániková. „Chcela by som sa posnažiť o to, aby o takýchto veciach nerozhodovali malí muži s obmedzeným videním sveta, ale medicína a samotné ženy,“ prízvukovala ďalej.

Do europarlamentu údajne plánuje kandidovať aj predseda SNS Andrej Danko. Budú sedieť v jednej lavici? Reakciu poslankyne Bittó Cigánikovej si pozrite vo videu.