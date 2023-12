Cigániková reaguje na videá Zoroslava Kollára: Je to na úrovni „jedna pani povedala“, príde mi to ako reality show (video)

Predseda strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík musel vysvetľovať pochybenia v súvislosti s hospodárením Slovenska na EXPO Dubaj 2022, o čom priniesol správu Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ).

„K pochybeniam došlo v oblasti účtovníctva a výkazníctva, ale to neznamená, že sa ‚prešustrovali‘ peniaze. Naopak, Ministerstvo hospodárstva SR minulo z vyčleneného rozpočtu 8,7 milióna eur na prezentáciu Slovenska na medzinárodnej výstave 7,7 milióna, čím milión eur ušetrilo,“vyjadril sa Sulík.

Poslankyňa za SaS a známa tvár strany Jana Bittó Cigániková si za svojím šéfom stojí. „Bola som jedna z tých, ktorá tlačila na to, aby sme sa tomu postavili čelom a aby sme to ľuďom vysvetlili,“ povedala politička.

„Keď ušetríte milión eur, to už samé o sebe hovorí, že asi ste nechceli rozhadzovať peniaze. Richard Sulík, kým nemá jasné dáta a prínos nejakého opatrenia, je od neho veľmi ťažké získať nejaké zdroje, veď preto je aj dobrý ekonóm,“ uviedla na adresu svojho šéfa Bittó Cigániková.

Pozdrav od Zoroslava

Kontroverzný podnikateľ a právnik Zoroslav Kollár adresoval nedávno Sulíkovi video a v ňom nelichotivé obvinenia. Vodíkové auto, predstavené na výstave EXPO v Dubaji, označil za obrovský podvod a vyhodené peniaze. Podnikateľ tiež vyzval Ministerstvo hospodárstva SR, aby sa bližšie pozrelo na investíciu Volva na východnom Slovensku. Kollár zároveň tvrdí, že Sulík presadil zmenu zákona, ktorá pomohla veľkoodberateľom plynu.

Čo sleduje a akú motiváciu má kontroverzný právnik so zverejnením takýchto videí? „Keď pán Kollár začal zverejňovať videá o Borisovi Kollárovi, tak sa mu začali mnohí ľudia ozývať s tým, že ja viem to a tamto. Tie videá už nadobudli rozmer: jedna pani povedala,“ reagovala na našu otázku Bittó Cigániková.

„Na jednej strane považujem za správne, keď sa politici konfrontujú s nejakými skutočnosťami. Na druhej strane, keď je to už na takejto úrovni, že zbieram, kto mi čo povedal a nahrám video…Mne to už príde také, že poďme do reality show. Na tejto úrovni je to pre mňa,“ podotkla tiež politička.

Celú reakciu Jany Bittó Cigánikovej k videu Zoroslava Kollára a k EXPO Dubaj si pozrite vo videu:

Kauza vypitia baru

V súvislosti s výstavou EXPO v Dubaji sa často sa hovorí o okrídlenej vete Richarda Sulíka: Poďme vypiť bar. Poslankyňa Bittó Cigániková bola v ten večer osobne v Dubaji. Ako zdôraznila, sama si platila samostatnú letenku aj ubytovanie.

Podľa slov političky, po polnoci, keď sa zatvoril výstavný pavilón, zistilo sa, že tam zostal zakúpený alkohol. „Naozaj bolo oveľa drahšie z Dubaja prevážať alkohol (keďže ide o moslimskú krajinu, kde je silná prohibícia); tak sme ho mohli vyhodiť alebo vypiť. No tak zas viete, slovenské gény sa nezaprú…Pol roka tí ľudia tam robili…Ja to považujem za úplne ľudské a normálne rozhodnutie,“ vraví Bittó Cigániková.

Smer žiada zaplatiť škodu

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pri príprave a organizácii Svetovej výstavy EXPO Dubaj 2020 na základe kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR viackrát zlyhalo. Podľa NKÚ bolo 634.000 eur zo štátneho rozpočtu použitých nehospodárne, pričom vyše 400.000 eur súvisiacich s reštauráciou Take Away v dubajskom Slovenskom pavilóne je predmetom súdnych sporov.

Poslanci koaličného Smeru-SD doručili do Národnej rady SR návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze v súvislosti s pochybeniami okolo výstavy Expo Dubaj 2020. Na schôdzi chcú poslanci požiadať lídra opozičnej SaS a exministra hospodárstva Richarda Sulíka, aby nahradil vzniknutú škodu. Premiér Fico pripomenul, že v Dubaji nespravovali financie zodpovedne, a tak by mal Sulík vzniknutú škodu zaplatiť.