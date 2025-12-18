Čierna séria Nitry sa skončila u lídra v Bratislave. Kapitán Popradu Cracknell strelil 4 góly - VIDEO

Jeden ťahal sériu piatich víťazstiev, druhý zasa sériu piatich prehier. A predsa zvíťazil ten, čo predtým prehrával.
Hokejisti Nitry vyhrali v šlágri 29. kola Tipsport ligy v Bratislave 3:2 a po čiernej sérii prehier sa priblížili Slovanu na čele tabuľky na 4 body. Slovan, naopak, nevyužil šancu odskočiť hlavnému rivalovi na 10 bodov.
V súboji dvoch fínskych brankárov bol nakoniec úspešnejší Jasper Patrikainen z Nitry. Po dorážkovom góle Dávida Okoličányho z 55. min viedli hostia už 3:1.
Žŕdka namiesto gólu
A hoci Turner Elson počas hry bez brankára o dve minúty neskôr znížil na 2:3, vyrovnávajúci gól už slovanisti nedosiahli. A to napriek tomu, že 10 sekúnd pred koncom Ryan Dmowski po skvelej prihrávke Liama Pecarara trafil žŕdku hosťujúcej bránky.
„Pre nás po tých prehrách to bolo dôležité víťazstvo. Bol to tímový výkon podporený dobrým výkonom brankára. Dobre sme reagovali na dej v zápase. Čo nám predtým chýbalo, sme dnes zvládli,“ uviedol tréner Nitry Andrej Kmeč na klubovom webe.
Zamerali sa na obranu
Na margo toho, že jeho mužstvo nehralo najkrajší hokej, doplnil:
„Aj keď v niektorých momentoch to z našej strany nevyzeralo pekne, sme vďační za body. Vyslovene sme sa zamerali na obranu, Slovan sme nepúšťali do jeho silných vecí. Odbojovali sme to.“
Asistent trénera HC Slovan Tomáš Surový si uvedomoval, že jeho mužstvo bolo herne lepšie, ale tentoraz sa šťastie priklonilo k bojovnejšiemu tímu.
„V prvej polovici zápasu sme mali viac z hry. Ale treba nám ísť viac do bránky. Nitra vyrovnala hru a dobre to zavrela za stavu 2:1. My sme potom nemali už toľko šancí,“ skonštatoval Surový.
Žilina aj Košice vyhrali na nulu
Okrem Nitry v atypickom stredajšom kole uspeli aj ďalšie tri tímy z hornej polovice tabuľky. Tretia Žilina zdolala doma Zvolen 3:0, štvrté Košice si v derby poradili so Spišskou Novou Vsou 2:0 a piata Banská Bystrica zvíťazila v Trenčíne 3:2.
V ďalšom derby zápase Liptovský Mikuláš doma neuspel proti Popradu (3:7). Až štyri zo siedmich gólov hostí strelil ich kapitán Adam Cracknell. S 15 gólmi a 17 asistenciami je už druhý v hodnotení produktivity celej súťaže za lídrom Carterom Turnbullom z Banskej Bystrice.
Michalovce zlomili Prešov
Hral sa ešte jeden derby zápas a skončil sa vysokým víťazstvom Michaloviec nad Prešovom 7:0. Znamená to, že Zemplínčania preskočili Spišiakov na desiatom mieste tabuľky. Prešov zostal posledný s mankom 11 bodov na Spišskú Novú Ves a 12 bodov na Michalovce. Vo víťaznom tíme sa bilanciou 2+1 zaskveli Marc-Olivier Roy a Jacob Virtanen.
Deväťsto zápasov
„Dôležité víťazstvo. Verím, že toto mužstvo má na to, aby víťazilo aj naďalej a posúvalo sa vyššie v tabuľke. Čo sa týka môjho deväťstého zápasu v extralige, mohol som streliť gól. Bola by to čerešnička, ale najpodstatnejšie je víťazstvo. Gól možno príde v ďalšom zápase,“ uviedol kapitán Michaloviec Marek Bartánus vo videu na klubovom fejsbukovom profile.