Trenčín šokoval Nitru tromi gólmi za 24 sekúnd, Žilina pretrhla sériu prehier - VIDEO

V 24. kole Tipsport ligy až tri tímy zdolali svojich súperov suverénne na nulu. Košice si doma poradili s Liptovským Mikulášom 4:0, Banská Bystrica „vyplatila“ Prešov dokonca 6:0 a Žilina po sérii prehier uspela vo Zvolene 3:0.
„Vlci“ vyhrali po šiestich zápasoch prvýkrát za 3 body a dokonca bez inkasovaného gólu. Veľký podiel mal na tom brankár Roman Rychlík, ktorý mal 36 úspešných zákrokov. Bol to jeho prvý shutout v sezóne.
Odrazili sa od prehier
Strelecky sa presadili kapitán Rastislav Dej, v oslabení Daniel Vladimír Tkáč a výsledok pečatil do prázdnej bránky kanadský obranca Gabriel Chicoine.
Vedeniu dochádza trpezlivosť. Hokejisti Prešova sú v kríze, stretne sa správna rada a zníži sa vstupné - VIDEO
„Potrebovali sme sa konečne odraziť od série prehier a hokeja, ktorý nám nedokázal zabezpečiť víťazstvá. Jeden takýto zápas to môže celé znova otočiť na správnu stranu. A môžeme opäť začať hrať parádny hokej zo začiatku sezóny,“ uviedol brankár Rychlík na klubovom webe Vlkov.
Poprad neudržal vedenie
Doma neuspeli tímy zo Spiša. Poprad premrhal vedenie 3:1 a 4:3 proti Michalovciam a prehral 4:5 po predĺžení.
Na strane hostí sa zaskveli Kanaďania Marc-Olivier Roya, Roy bol ako asistent pri štyroch góloch hostí, Jake Virtanen a Jordan Martel. Virtanen strelil dva góly a pridal aj asistenciu, z dvoch Martelových gólov bol ten druhý víťazný.
Dvakrát v oslabení
Spišská Nová Ves doma prehrala so Slovanom 2:5, hoci viedla 1:0 a v polovici tretej tretiny sa dotiahla na 2:3. Potom však hostia dvoma gólmi v oslabení potvrdili rolu favorita.
Réway o konci v Mikuláši a nevyplatených mzdách. Alkohol nepije a drogy neberie, priznal - FOTO
„Veľmi si vážime víťazstvo na horúcom ľade na Spiši, lebo tu sa nám nikdy nehrá ľahko. Zahraniční hráči si uvedomujú tlak, že musia bodovať a v tomto zápase zabrali,“ uviedol asistent tréner HC SlovanTomáš Surový.
Šoková terapia Trenčína
Azda najzaujímavejší zápas sa v nedeľu hral v Nitre. Líder tabuľky privítal stále sa lepšiaci Trenčín. A hostia šokujúco zvíťazili 5:2 vďaka štyrom gólom v poslednej tretine a posledným trom v rozpätí 24 sekúnd.
„Tri body z Nitry chutia výborne. Nevyhráva sa tu ľahko, hrá sa vo výbornej atmosfére. Nitra má výborné mužstvo, dokázali to v posledných zápasoch, keď hrali fantasticky. Náš brankár nás držal celý zápas a dal nám šancu uspieť,“ povedal Pavol Mihálik, zastupujúci hlavný tréner Trenčína.
„Vojaci“ sa vďaka piatemu víťazstvu z posledných šiestich zápasov posunuli na 6. miesto o skóre pred Liptovský Mikuláš. Nitra zostala na čele o 4 body pred Slovanom a o 6 bodov pred Košicami.
„Dostali sme sa do vedenia 2:1 a potom sme spravili obrovské individuálne chyby, ktoré súper využil. Prvé dve tretiny sme mali tlak aj šance a nepodarilo sa nám odskočiť na viac gólov. V závere nastali skratové situácie, ktoré nás stáli zápas,“ zhodnotil tréner Nitry Andrej Kmeč na webe HK Nitra.