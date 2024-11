Chris Evans a The Rock prvýkrát spolu na plátne – do kín prišiel veľkofilm Red One!

Patria medzi najúspešnejších hercov súčasnosti a v hlasovaniach o najpríťažlivejších mužov planéty spravidla tiež obsadzujú vrchné priečky. Obaja majú za sebou bohatú kariéru, v ktorej sa objavili ako záchrancovia, zvodcovia aj superhrdinovia. Do kín práve teraz vstúpil akčný fantasy film Red One, v ktorom spoja sily Chris Evans a Dwayne „The Rock“ Johnson, aby pre nás všetkých zachránili Vianoce!

Foto: Continental film

Statný Dwayne Johnson, ktorého od čias niekdajšej wrestlingovej kariéry prezývajú „The Rock“ (Skala) stvárňuje veliteľa jednotky E. L. F., ktorá operuje celosvetovo a dáva pozor, aby bolo s Vianocami všetko v poriadku. Keď však ktosi unesie Santu Klausa (kódovo označovaného ako Red One), bude treba spojiť sily so známym lovcom odmien, ktorého si zahrá práve šarmantný Chris Evans. Spoločne sa budú snažiť vypátrať, kto Santu uniesol a kde ho skrýva, lebo Vianoce sú za rohom a tohto chlapíka len tak niekto nenahradí.

Nebudú to mať vôbec ľahké – okrem toho, že si navzájom nie sú nijako špeciálne sympatickí, ich bude čakať aj množstvo nástrah. Do cesty sa im postaví viacero fantastických bytostí a démonov, medzi nimi aj samotný Krampus. Okrem svojich vlastných schopností budú musieť využiť aj pokročilé technológie, ktoré na severnom póle vynašli – napríklad tú, ktorá zväčšuje angličáky a hračkárske roboty na realistickú veľkosť, takže sa z nich stanú prudko využiteľní pomocníci na ceste za záchranou Vianoc. Podarí sa im uneseného Santu zachrániť včas?

Foto: Continental film

„Keď som vyrastal, chodil som do kina každý víkend s rodinou a priateľmi a všetko vtedy pôsobilo výnimočne, magicky a veľkolepo. Bola to vec, o ktorej sme hovorili každé pondelkové ráno v škole. To som miloval. Práve preto som sa stal hercom. K tvorcom tohto filmu som sa pridal, pretože som cítil, že ponúka presne tento typ zážitku. Myslím, že diváci sa môžu tešiť na vzrušujúcu jazdu, ktorá v nich vyvolá príjemnú nostalgiu presne tým správnym spôsobom,“ s nadšením hovorí o filmovej novinke Chris Evans. „Zároveň je to pre nás oboch prvý vianočný film, ktorý sme spravili, takže si obaja môžeme spraviť veľkú kvačku v zozname želaní!“ dodáva s úsmevom Dwayne Johnson.

Foto: Continental film

Zábavnú vianočnú jazdu si v kinách určite vychutnajú milovníčky a milovníci dobrodružných filmových sérií Jumanji či Múmia, v ktorých sa takisto objavil „The Rock“. Chris Evans, známy najmä ako hrdinský Captain America, člen tímu Avengerov, sa vráti k svojim komediálnym koreňom zo začiatku kariéry či z obľúbenej odľahčenej detektívky Na nože. Podarí sa nesúrodej dvojici vypátrať Santu a zachrániť najkrajšie sviatky v roku? Dozvieme sa v kinách práve teraz vďaka distribučnej spoločnosti Continental film, ktorá na Slovensko snímku Red One prináša.

Informačný servis