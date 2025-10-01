Chladoňová v časovke na ME medailu nezískala, ale skončila v Top 10

Slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová nerozšírila medailovú zbierku z vrcholných podujatí v cestnej cyklistike.
Stále iba 18-ročná cyklistka skončila deviata v časovke žien do 23 rokov na majstrovstvách Európy vo francúzskom regióne Drome-Ardéche.
Venturelliová suverénna
Suverénnou víťazkou sa stala Talianka Federica Venturelliová s náskokom takmer 49 sekúnd pred Fínkou Anniinou Ahtosalovou. Bronz si vybojovala Belgičanka Luca Vierstraeteová. Chladoňová zaostala za víťazkou o 1 minútu a 22 sekúnd. Jej krajanka Sofia Ungerová skončila v 36-člennej konkurencii na 15. mieste.
Profilovo jej nesedela
Rodáčka zo Soblahova Chladoňová nenadviazala na svoj strieborný úspech spred týždňa z časovky do 23 rokov v rámci majstrovstiev sveta v Kigali v Rwande. Aktuálna jazda proti chronometru na ME vo Francúzsku merala 24 km a profilovo najlepšej Slovenke nesedela, keďže sa jazdilo takmer výlučne po rovine.
Bola aj piata a siedma
Až v samom závere bol na trati 1,1 km dlhý kopec s priemerom 5,2%, Na jeho začiatku bola Chladoňová dvanásta s odstupom takmer 47 sekúnd na bronzovú medailu. Po cieľovom stúpaní to vytiahla na konečné deviate miesto. predtým jej na medzičasoch patrila piata, resp. siedma priečka.