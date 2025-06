Mladá generácia nastupuje! Schwarzbacher a Chladoňová získali prvé tituly majstrov Slovenska v časovke

Súboj s časom na domácom šampionáte v cestnej cyklistike ovládli vekom ešte tínedžeri.

Tituly v časovke si v obci Horné Naštice neďaleko Bánoviec nad Bebravou vybojovali 19-ročný Matthias Schwarzbacher a o rok mladšia Viktória Chladoňová. Obaja to zvládli doslova majstrovsky a zvíťazili s veľkou prevahou.

Schwarzbacher nadelil obhajcovi titulu Lukášovi Kubišovi 1:22 min a Chladoňová zdolala štvornásobnú majsterku Slovenska v časovke Noru Jenčušovú o 38 sekúnd. Zaujímavosťou je, že Chladoňová aj Jenčušová dosiahli lepší čas než najlepšia Češka – Julia Kopecká z World Tour tímu SD Worx.

Chladoňová, členka svetového tímu Visma / Lease a Bike, ktorá si v minulom roku z majstrovstiev sveta v Zürichu odviezla prekvapujúce striebro medzi juniorkami si vybojovala svoj prvý seniorský titul medzi ženami.

„Išlo sa mi výborne, som veľmi spokojná, že moja forma stúpa. Trať bola pekná – stúpanie na začiatku, potom rýchly úsek. Páčilo sa mi to. V pretekoch s hromadným štartom sa môže stať čokoľvek, takže uvidíme podľa vývoja,“ uviedla Viktória Chladoňová v tlačovej správe Slovenského zväzu cyklistiky.

Otázkou mužskej kategórie bola forma domácich profíkov Lukáša Kubiša a Martina Svrčka v porovnaní s talentovaným Matthiasom Schwarzbacherom, ktorý pred dvoma týždňami ovládol prológ na Giro d’Italia Next Gen.

Mladý jazdec vývojového tímu UAE Team Emirates Gen Z nakoniec všetkým ukázal, že jeho víťazstvo v Taliansku nebolo náhodné – na 36-kilometrovej trati zajazdil v obrovskom teple famózny čas 39:05 min a dosiahol priemernú rýchlosť 55,3 km/h.

Striebro bral Lukáš Kubiš (Unibet Tietema Rockets) so stratou 1:22 min, tretí skončil Martin Svrček (Soudal – Quick-Step), ktorý zaostal o 1:39 min.

„Je to môj prvý titul v elitnej kategórii, takže je to pre mňa výnimočné. Trať bola pomerne na rovine, takže v časovkárskej pozícii. Snažil som sa práve na to dbať. Stále byť v správnej pozícii a nepozerať sa až tak na ten výkon. Bolo zjavné, že bude rozhodovať tá pozícia,“ uviedol Schwarzbacher.

V piatok je na spoločných MSR a ČR v cestnej cyklistike voľný deň. Počas víkendu prídu na rad preteky s hromadným štartom – v sobotu ženy a v nedeľu muži.