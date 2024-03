Chcú nás podriadiť politickej moci a získať nad nami kontrolu, RTVS znepokojuje úsilie vládnej koalície

Verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) je znepokojený úsilím súčasnej vládnej koalície o ovládnutie verejnoprávnych médií s cieľom podriadiť ich politickej moci a získať nad nimi kontrolu.

Verejnoprávny telerozhlas to uviedol vo svojom stanovisku k návrhu Zákona o Slovenskej televízii a rozhlase.

Správa obsahuje zavádzajúce informácie

„Predložená dôvodová správa k návrhu Zákona o Slovenskej televízii a rozhlase uvádza zavádzajúce a neobjektívne informácie, ktoré účelovo skresľujú plnenie verejnoprávnej funkcie RTVS, predovšetkým v oblasti jej nestrannosti, objektivity a vyváženého spravodajstva. Doteraz však zo strany MK SR neboli uvedené žiadne konkrétne výhrady podložené dôkazmi, že RTVS si neplní svoje zákonné povinnosti,“ tvrdí RTVS.

Poukazuje tiež na to, že podľa viacerých prieskumov, napríklad od agentúry Median SK či Eurobarometra, je spravodajstvo RTVS dlhodobo považované za najobjektívnejšie na Slovensku. Verejnoprávny vysielateľ zdôraznil, že stále poskytuje nestranné, overené a vyvážené a pluralitné informácie.

„O účelovosti zákona a o snahe politicky ovládnuť RTVS svedčí aj fakt, že v prípade schválenia návrhu zákona bude odvolaný generálny riaditeľ RTVS, ktorý dostal mandát a bol zvolený na 5 rokov. Novozriadená Rada Slovenskej televízie a rozhlasu by mala mať rozšírené právomoci a okrem iného bude môcť voliť a odvolávať generálneho riaditeľa, a to aj bez udania dôvodu. Pričom nominácia a voľba členov novej Rady bude podľa návrhu zákona vo veľkej miere v rukách vládnucej politickej moci,“ upozorňuje RTVS.

RTVS sa posunula vpred

Zriadenie Programovej rady, ktoré je navrhované, a ktorá by mala posudzovať a kontrolovať program verejnoprávneho vysielateľa a dohliadať na dodržiavanie verejnoprávneho charakteru vysielania, by podľa RTVS predstavovalo výrazný zásah do fungovania a nezávislosti média.

„Odmietam tvrdenia, že pôvodná tvorba RTVS je nedostatočná. Od nástupu súčasného vedenia sme uviedli množstvo pôvodnej tvorby či už v oblasti dokumentu a dramatickej tvorby, ale sme priniesli aj množstvo zábavných a vedomostných či vzdelávacích programov, nevynímajúc tvorbu pre deti,“ vraví generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj.

Je toho názoru, že RTVS sa posunula vpred napriek problémom, ktorým v poslednom čase čelila. „Hoci došlo k zásadnému zníženiu v oblasti jej financovania, dokázali sme nastaviť na tento rok kvalitnú vysielaciu štruktúru aj s množstvom nových programov,“ zdôraznil Machaj.

S nikým to nekonzultovali

Verejnoprávny telerozhlas tiež vníma rozpor navrhovaných zmien s princípmi európskej ochrany verejnoprávnych médií.

RTVS rovnako tvrdí, že predmetná legislatíva nebola konzultovaná s nikým z jej manažmentu. „Som presvedčený, že koalícia sa nesnaží vyriešiť problémy na základe faktov, ale len na základe domnienok. To, že tento zákon je riešený v režime skráteného medzirezortného pripomienkového konania, neposkytuje veľký priestor na verejnú diskusiu,“ myslí si Machaj.

Verejnoprávny vysielateľ tiež avizuje, že spolu s odborníkmi na oblasť mediálneho práva pripravuje pripomienky k danému návrhu. Tie plánuje v zakrátko predložiť.