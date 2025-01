Chcete sa cítiť lepšie, fit, zdravo a dokonca za 2 týždne?

Neviete, kde vám hlava stojí, cítite sa unavení a bez energie, priberáte na váhe a radi by ste to zmenili? Renomovaná nutričná poradkyňa Gabriela Peacock vám ukáže, ako porozumieť vlastnému telu a ako do každodenného života začleniť trvalo udržateľné zmeny. Od zlepšenia spánku cez vyváženie hormonálnej hladiny až po chutný jedálniček, z ktorého budete mať radosť – všetky rady v tejto knihe vás postupne privedú k spokojnejšiemu životnému štýlu.

Gabriela Peacock ponúka vo svojej knihe Cíťte sa skvelo už za 2 týždne dva 14-denné plány, založené na prerušovanom pôste a k tomu pridala 40 lahodných receptov.

Všetky rady a odporúčania sú jednoduché, jasné a zvládne ich dodržiavať úplne každý.

„Z mnohoročných skúseností viem, že k tomu, aby ste dosiahli svoj cieľ, nemusíte robiť veľké zmeny. Všetci sme v dnešnej dobe takí zaneprázdnení – cestovaním, prácou, výchovou detí, že ak sa chceme cítiť fantasticky, musíme hľadať jednoduché a uskutočniteľné spôsoby, ako to docieliť. Páve preto je táto kniha plná mojich jednoduchých tipov a trikov,“ tvrdí Gabriela.

V samostatnej kapitole sa zaoberá imunitou, pretože tá je nesmierne dôležitá, ak sa chcete cítiť skvele a zdravo. Objavíte zloduchov, ktorí vám imunitu podkopávajú, a najmä hrdinov, ktorí ju posilňujú. V kapitole o detoxikácii a očiste sa dozviete, ako vlastne funguje pečeň a ako správne detoxikovať. Gabriela dáva aj tipy pre lepší spánok a relax, triky na lepšie trávenie vrátane metódy štyroch krokov, ktoré vedia vyriešiť rôzne tráviace problémy, ale aj s tým spojené problémy s pokožkou, bolesti hlavy, výkyvy nálad, či oslabený imunitný systém.

V druhej časti knihy Cíťte sa skvelo už za 2 týždne nájdete jej 40 lahodných receptov, napríklad Malinová chia miska, Zelená polievka zo superpotravín, Brokolicová opečená ryža, Karfiolové stejky, Rybie koláčiky z lososa, Avokádový šalát s vajíčkom a božským zeleným dresingom, alebo Kokosové karí.

Základné zásady GP:

Ku každému jedlu vrátane občerstvenia zjedzte porciu bielkovín.

Vyberajte si sacharidy s vysokým obsahom vlákniny a nižším GI.

Zahrňte do jedálnička množstvo zdravých potravín a zamerajte sa na esenciálne mastné kyseliny.

Počas dňa pravidelne dopĺňajte tekutiny.

Snažte sa vyhýbať pitiu kofeínu nalačno.

Zvýšte rozmanitosť fytonutrientov pomocou dúhovej stravy.

Udržujte rovnováhu cukru v krvi tým, že budete jesť, keď máte chuť na jedlo, nie až vtedy, keď už cítite vlčí hlad.

Nevynechávajte jedlá a doprajte si zdravé občerstvenie.

Gabriela Peacock je kvalifikovaná nutričná terapeutka, držiteľka diplomu v odbore naturopatická výživa a titulu Bsc. (Hons) v odbore zdravotná veda, ktorý získala na Westminsterskej univerzite. V roku 2012 založila v londýnskej štvrti Belgravia svoju prvú kliniku.

Gabriela sa vo svojej práci zameriava na dosiahnutie optimálneho zdravia prostredníctvom realistického prístupu k modernému životu. V roku 2016 založila spoločnosť GP Nutrition a uviedla na trh vlastnú radu špecializovaných doplnkových programov.

