Cez obec uháňala na aute viac než stovkou, namerali ju policajti. 28-ročnú ženu to stálo osem stovák

S 800-eurovou pokutou sa skončila rýchla jazda 28-ročnej vodičky cez obec Kamenica nad Cirochou (okres Humenné).
Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, ešte minulý týždeň policajná hliadka počas spoločného výkonu služby príslušníkov Krajského riaditeľstva v Prešove zastavila mladú vodičku za vyše dvojnásobné prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti.
„Radar jej nameral 111 km/h v obci. Za daný priestupok bola žene uložená bloková pokuta vo výške 800 eur,“ skonštatovala polícia s tým, že vodička bola podrobená aj dychovej skúške s negatívnym výsledkom.