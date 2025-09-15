Slováci smerujú do Japonska častejšie, pobyty si predlžujú a letenky sú dostupnejšie

Národný deň Slovenskej republiky na svetovej výstave EXPO v Japonsku sa uskutočnil 10. septembra 2025. Pri tejto príležitosti a v reakcii na otázky médií analyzovala spoločnosť Kiwi.com dáta o cestovaní Slovákov do Japonska. Výsledky ukázali, že záujem o túto destináciu v posledných mesiacoch výrazne vzrástol, cesty sú dlhšie a letenky cenovo dostupnejšie.
Podľa hovorkyne Kiwi.com Daniely Chovancovej je rastúci trend zreteľný už od roku 2023. „Najväčší záujem Slovákov o Japonsko sme zaznamenali v apríli a máji 2025, v týchto mesiacoch dokonca do Japonska cestovalo najviac Slovákov od začiatku roka 2022. Predpokladáme, že za týmto rastom stála svetová výstava EXPO spolu s dostupnejšími letenkami.“
Viac cestujúcich a nižšie ceny leteniek
Štatistiky potvrdzujú, že celkový počet cestujúcich zo Slovenska do Japonska vzrástol v roku 2025 o 83 percent v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2024. Priemerná cena letenky pritom mierne klesla, a to o 3,13 percenta. Zatiaľ čo v roku 2024 bola cena priemerne 432,38 eura, v tomto roku je to 418,84 eura.
Slováci zároveň zostávajú v Japonsku dlhšie. Priemerný pobyt sa predĺžil z vlaňajších 12 dní na 14 dní v roku 2025. Zmenil sa aj spôsob plánovania ciest. Priemerný čas medzi rezerváciou letenky a odletom klesol na 56 dní, čo je o osem dní menej ako vlani.
Najvýraznejší vplyv má EXPO na destináciu Osaka, kde záujem slovenských cestovateľov narástol o 542 percent oproti minulému roku. Najpopulárnejšou vstupnou destináciou zostáva Tokio s nárastom o 11,76 percenta. Výrazne stúpol aj počet príletov do Okinawy, a to o 132,14 percenta.
Najčastejšie sa letí z Budapešti a Viedne
Najvyužívanejším odletovým miestom pre cesty Slovákov do Japonska je Budapešť. Z tohto letiska cestovalo do Tokia o 25,81 percenta viac ľudí a do Osaky o 79,10 percenta viac než vlani. Z Viedne bol zaznamenaný nárast cestujúcich do Tokia o 14,41 percenta a do Osaky o 63,41 percenta.
Podľa Kiwi.com najčastejšie cestujú Slováci do Japonska samostatne (44 percent) alebo ako páry (41 percent). Menej časté sú cesty rodín (8 percent) a skupín (7 percent).
Zaujímavým trendom je aj to, že mnohí Slováci necestujú do Japonska priamo z európskych letísk, ale prichádzajú z iných ázijských krajín. Najčastejšími východiskovými miestami sú Kórea, Vietnam, Čína, Hongkong a Thajsko. Tento jav sa odráža aj na dĺžke pobytu – štvrtina cestujúcich prilietajúcich z juhovýchodnej Ázie strávi v Japonsku najviac tri dni, zatiaľ čo 29 percent cestovateľov z Európy zostáva dlhšie ako 11 dní.