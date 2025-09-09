Slovensko na bicykli: 10 najkrajších jesenných cyklotrás na Slovensku

Jeseň pridáva krajine krajší rozmer. Listy pod kolesami šuštia, vzduch je ostrý a svieži, viditeľnosť čistá ako krištáľ a svetlo zlatisté. Slovensko sa v tomto období mení na prírodnú galériu sieň plnú kontrastov. Vybrali sme pre Vás desať najkrajších jesenných cyklotrás, ktoré sú vhodné pre každého.
1. Okolo Liptovskej Mary
Keď sa na jeseň usadia hmly nad vodnou hladinou Liptovskej Mary a prvé lúče slnka sa opierajú o tatranské štíty v diaľke, krajina okolo priehrady získa takmer mystický rozmer. Táto cyklotrasa je ideálnym úvodom do jesennej sezóny, nie príliš náročná, no vizuálne a zážitkovo bohatá. Začína sa v Liptovskom Mikuláši a vinie sa najskôr cez mestské časti a záhradky, no veľmi rýchlo vás zavedie do otvorenej prírody.
Cestou prejdete okolo Havránku – archeoskanzenu s keltskými pamiatkami a výhľadom na vodu. Počas jazdy míňate dediny ako Bobrovník a Liptovská Sielnica, ktoré si zachovali tradičný charakter.
🗺️ Trasa:
- Liptovský Mikuláš
- Bobrovník
- Havránok
- Liptovská Sielnica
- späť do Liptovského Mikuláša
Dĺžka: cca 40 km
Náročnosť: ľahká až stredne ťažká
2. Hradná cyklotrasa z Trenčína do Beckova
Predstavte si staré kamenné hradby, obrastené divým brečtanom v ohnivočervených farbách a za nimi pokojnú rieku Váh, ktorá plynulo sprevádza vašu jazdu. Trasa z Trenčína do Beckova je ako jazda v čase. Míňate historické pamiatky, malebné dedinky, malé mosty a tiché polia, ktoré na jeseň hrajú zlatistou paletou farieb.
Vyštartujete z Trenčína, kde stojí majestátny hrad, a po rovinatom teréne sa po vážskej cyklomagistrále dostanete až do Beckova, kde vás čaká dramatický výhľad na ruiny hradu vztýčeného na skale.
🗺️ Trasa:
- Trenčín
- Skalka nad Váhom
- Nové Mesto nad Váhom
- Beckov
Dĺžka: cca 30 km
Náročnosť: veľmi ľahká
3. Cyklomagistrála Spišom
Ak sa niekde spája duchovnosť, história a prírodná krása v jedinečnej rovnováhe, je to na Spiši. Trasa začína v Levoči, meste, ktoré má stredoveké fresky, gotické klenby a tiché uličky. Trasa vedie cez Spišský Hrhov a majestátny Spišský hrad, ktorý pôsobí na jeseň ešte impozantnejšie ako inokedy.
Počas cesty máte výhľad na Žehru, kde sa nachádza svetoznámy ranogotický kostolík, a ak máte viac času, môžete trasu zakončiť až v Harichovciach.
🗺️ Trasa:
- Levoča
- Spišský Hrhov
- Spišské Podhradie
- Spišský hrad
- Žehra
Dĺžka: cca 35 km
Náročnosť: stredná
4. Hnilecká dolina
Hnilecká dolina ponúka práve ten druh ticha, ktorý človek potrebuje. Zo sedla bicykla sa pomaly viniete dolinou, kadiaľ kedysi premávala železnica. Dnes je to pokojná cyklotrasa, obklopená zmiešaným lesom.
Začínate v Mlynkoch a cez obce ako Stratená a Dedinky pokračujete v prírodnej galérii, ktorú tvorí okraj Slovenského raja. Cestou natrafíte na tunely, viadukty a železničné pamiatky, ktoré dotvárajú melancholickú atmosféru. Dokonalé pre duševný detox.
🗺️ Trasa:
- Mlynky
- Dedinky
- Stratená
- Dobšinská Ľadová Jaskyňa
Dĺžka: cca 26 km
Náročnosť: ľahká
5. Kysuce – cez osady a lúky
Kysucká jeseň je tichá, niekedy sychravá, no plná kontrastov. Trasa vedie cez tradičné osady, v ktorých ešte stále horí drevo v peciach, cez lúky s výhľadom na Malú Fatru a okolo salašov, kde vás môže zastaviť stádo oviec.
Štartuje sa v Terchovej a cez niekoľko osád sa dostanete až do Zázrivej. Cesta je náročnejšia, s prevýšením, miestami kamenistá, avšak ideálna pre horské. Ale tie panorámy, ten pokoj, a to ticho… to sa nedá vyvážiť ničím.
🗺️ Trasa:
- Terchová
- Osady Kvočkovci, Šípková
- Rovná hora
- Zázrivá
Dĺžka: cca 45 km
Náročnosť: stredne ťažká
6. Popri Dunaji z Bratislavy do Gabčíkova
Toto je trasa pre tých, ktorí chcú nechať svet plynúť. Hrádza medzi Bratislavou a Gabčíkovom je dlhá, rovná a ideálna pre dlhé jazdy, no na jeseň má niečo výnimočné. Vetvy trstiny sa kývajú v rytme vetra, ramená Dunaja sa menia na zrkadlá a cesta je pokojná.
Z Bratislavy vyrazíte pri Prístavnom moste a po celý čas sledujete rieku. Cestou prechádzate obcami ako Hamuliakovo, Kalinkovo, Vojka nad Dunajom, ktoré na jeseň pôsobia akoby spali. Na konci vás čaká Gabčíkovská priehrada. Ideálna trasa pre tých, ktorí majú radi pohodlné cestovanie bez prevýšení.
🗺️ Trasa:
- Bratislava (Prístavný most)
- Hamuliakovo
- Kalinkovo
- Vojka nad Dunajom
- Gabčíkovo
Dĺžka: cca 55 km
Náročnosť: ľahká
7. Horehronie
Horehronie v jeseni vonia drevom, lesom a tichom. Začínate v ikonickom Čiernom Balogu, známom úzkokoľajnou železničkou. Odtiaľ vedie cyklotrasa po starom železničnom násype a pokračuje do Osrblia, popri potokoch, lesoch a salašoch.
Z tejto trasy sála nostalgia. Míňate staré mosty, studničky, lúky s poslednými lúčmi slnka. Horehronie je kraj, kde sa veci nemenia rýchlo a práve preto sa tu človek dokáže kochať divokou prírodou.
🗺️ Trasa:
- Čierny Balog
- Hronec
- Osrblie
- späť alternatívnou trasou cez les
Dĺžka: 20–30 km
Náročnosť: stredná
8. Tokajská vínna cesta
Ak hľadáte spojenie krásy krajiny, kultúry a oddychu, tokajská vínna cesta je tým pravým. Vinice v októbri žiaria červenou, oranžovou a zlatou. Cestou cez Malú Tŕňu, Veľkú Baru, Viničky či Bara máte pocit, že jazdíte naprieč rozprávkovou krajinou.
Trasa je nenáročná, ideálna aj pre začiatočníkov či pohodový výlet na e-biku. Počas jazdy sa môžete zastaviť v historických pivniciach, kde vinári ponúkajú mladé vína a tradičné jedlá. Odporúčame naplánovať si tu aj nocľah, aby ste mohli ochutnávať vínko bez zhonu.
🗺️ Trasa:
- Malá Tŕňa
- Veľká Tŕňa
- Viničky
- Bara
Dĺžka: 20–40 km
Náročnosť: ľahká až stredná
9. Tatranská magistrála na bicykli
Tatry v jeseni sú surové a úchvatné zároveň. Tatranská cyklomagistrála – paralelná trasa k turistickej magistrále – spája známe tatranské osady cez asfaltové a lesné cesty. Začínate v Podbanskom, pokračujete cez Štrbské Pleso, Starý Smokovec, Tatranskú Lomnicu až po Tatranskú Kotlinu.
Trasa nie je jednoduchá – miestami stúpate, inokedy sa spúšťate rýchlym zjazdom cez les. Ale výhľady na štíty, plesá a drevené chaty uprostred borovíc robia z tejto jazdy emocionálny zážitok. Jeseň tu prichádza skoro a prvý sneh vás môže prekvapiť už v októbri, preto je práve teraz ideálny čassadnúť na bicykel a previesť sa tu.
🗺️ Trasa:
- Podbanské
- Štrbské Pleso
- Tatranská Polianka
- Starý Smokovec
- Tatranská Lomnica
- Tatranská Kotlina
Dĺžka: 45–55 km
Náročnosť: stredne ťažká
10. Zemplínska šírava
Na záver sme si nechali východniarsky klenot – Zemplínsku šíravu. V októbri je tu ešte teplo, jazero je pokojné, obchody poloprázdne a vzduch vonia po neskorom lete.
Jazda okolo Kaluže, Hôrky, Vinného a iných dediniek je nenáročná a plná zastávok pri vode. Ideálna pre pohodový deň s bicyklom, kde môžete jazdiť pomaly, zastaviť na langoš a chytiť posledné slnečné lúče babieho leta. Ak si chcete predĺžiť bicyklovú sezónu, Šírava je ideálne miesto.
🗺️ Trasa:
- Kaluža
- Hôrka
- Prímestská oblasť Michalovce
- Vinné
- späť do Kaluže
Dĺžka: cca 30 km
Náročnosť: ľahká