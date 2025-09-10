Babie leto na Jadrane: Zažite pokojné Chorvátsko s nižšími cenami

Zabudnite na preplnené pláže, horúčavy a turistické davy. Chorvátsko na jeseň ukazuje svoju druhú, možno ešte čarovnejšiu, tvár. September a október ponúkajú slnečné počasie, teplé more, nižšie ceny a neopakovateľnú autentickú atmosféru. Čoraz viac cestovateľov objavuje čaro jesenného Jadranu a niet sa čomu čudovať.
Jadran je slnečný aj na jeseň
Chorvátsko nie je len krajinou letných dovoleniek. Naopak, práve jesenné mesiace, konkrétne september a október, prinášajú nový rozmer tejto obľúbenej destinácii. Slnečné dni pokračujú, teplé more láka na kúpanie a turistický ruch sa citeľne utíši. Výsledok? Pokojná dovolenka bez stresu, v prostredí, kde vládne pohoda a autentická atmosféra.
Septembrové dni sú synonymom ideálnej rovnováhy. Teploty sa držia na úrovni 24–25 °C, more zostáva vyhriate a vzduch je osviežujúco príjemný. Pláže sa zvoľna vyprázdňujú, v reštauráciách a kaviarňach znie šum konverzácií namiesto letného chaosu. Starobylé mestá ako Split, Zadar či Dubrovník možno objavovať bez náhlenia – historické uličky a pamiatky tak pôsobia ešte majestátnejšie.
Kým stredná a severná Európa zažíva prvé sychravé dni, chorvátske pobrežie si udržiava svoju slnečnú povahu. Teplo nahromadené v mori z leta ešte nevyprchalo, počasie ostáva stabilné, a dni sú jasné. Vďaka tomu je možné „predĺžiť si leto“ až do začiatku novembra.
Október volá po objavovaní, nielen kúpaní
Ako jeseň postupuje, nastupuje pokojné tempo. Október prináša denné teploty medzi 15 a 20 °C – ideálne nielen na kúpanie, ale aj na spoznávanie regiónov pešo či na bicykli. Chorvátsko má stovky kilometrov značených turistických trás a cyklotrás, ktoré vedú popri mori, cez vinice a do horských oblastí. Práve toto obdobie je ako stvorené na aktivity, ktoré počas horúceho leta často ustupujú do úzadia.
Ceny, ktoré potešia – aj vašu peňaženku
Jednou z najväčších výhod mimosezónneho cestovania sú nižšie ceny. Hotely a apartmány, ktoré boli počas letných mesiacov beznádejne vypredané, ponúkajú výhodné akcie a zľavy. Lacnejšie sú aj letenky či prenájom áut. V tzv. „shoulder season“, teda v období tesne pred a po hlavnej sezóne, sa ceny bežne znížia o tretinu až polovicu. Cestovné kancelárie zaznamenávajú stúpajúci záujem o tieto termíny.
Ochutnajte miestne špeciality a autentickosť
Jeseň na Jadrane prináša aj kultúrne a gastronomické zážitky. Vinárske oblasti žijú zberom hrozna, na trhoch dominuje čerstvé ovocie a sezónne produkty, a reštaurácie servírujú typické jesenné špeciality. Miestne festivaly a slávnosti, ktoré v letnej sezóne často zanikajú v dave turistov, opäť nadobúdajú svoj šarm a autenticitu.
Svoje o tom vie aj Miodrag Mlačič, riaditeľ zastúpenia Chorvátskeho turistického združenia pre Českú republiku a Slovensko:
„Som rodený Chorvát, ale väčšinu roka teraz trávim v Česku. Kedykoľvek však mám možnosť, rád sa vraciam do Chorvátska práve v tomto období, keď krajina získava inú, pokojnejšiu tvár. Človek má viac priestoru nasať rytmus každodenného života – stretnúť sa s miestnymi, ochutnať sezónne jedlá, užiť si večery v prístavoch, kde vládne pokoj a pohoda. Turistický ruch sa upokojí a atmosféra je omnoho autentickejšia. To je čas, keď si svoju krajinu najviac vychutnávam.“
Pokoj, ktorý má hodnotu
Chorvátsko v septembri a októbri predstavuje alternatívu k hlučnému letu. Pláže patria tým, ktorí túžia po pokoji, historické mestá lákajú návštevníkov, ktorí si chcú krásu pamiatok vychutnať bez davov, a príroda volá po objaviteľoch, ktorí hľadajú zážitky mimo vyšliapaných ciest.
Pre mnohých sa práve táto kombinácia stáva dôvodom, prečo sa na Jadran vracajú nielen počas horúcich letných mesiacov, ale aj v jesennom období, keď Chorvátsko odhaľuje svoju pravú, autentickú tvár.