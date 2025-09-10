Babie leto na Jadrane: Zažite pokojné Chorvátsko s nižšími cenami

Telascica optimizirano Foto: Julien Duval
Zabudnite na preplnené pláže, horúčavy a turistické davy. Chorvátsko na jeseň ukazuje svoju druhú, možno ešte čarovnejšiu, tvár. September a október ponúkajú slnečné počasie, teplé more, nižšie ceny a neopakovateľnú autentickú atmosféru. Čoraz viac cestovateľov objavuje čaro jesenného Jadranu  a niet sa čomu čudovať.

Jadran je slnečný aj na jeseň

Chorvátsko nie je len krajinou letných dovoleniek. Naopak, práve jesenné mesiace, konkrétne september a október, prinášajú nový rozmer tejto obľúbenej destinácii. Slnečné dni pokračujú, teplé more láka na kúpanie a turistický ruch sa citeľne utíši. Výsledok? Pokojná dovolenka bez stresu, v prostredí, kde vládne pohoda a autentická atmosféra.

Septembrové dni sú synonymom ideálnej rovnováhy. Teploty sa držia na úrovni 24–25 °C, more zostáva vyhriate a vzduch je osviežujúco príjemný. Pláže sa zvoľna vyprázdňujú, v reštauráciách a kaviarňach znie šum konverzácií namiesto letného chaosu. Starobylé mestá ako Split, Zadar či Dubrovník možno objavovať bez náhlenia – historické uličky a pamiatky tak pôsobia ešte majestátnejšie.

Kým stredná a severná Európa zažíva prvé sychravé dni, chorvátske pobrežie si udržiava svoju slnečnú povahu. Teplo nahromadené v mori z leta ešte nevyprchalo, počasie ostáva stabilné, a dni sú jasné. Vďaka tomu je možné „predĺžiť si leto“ až do začiatku novembra.

Rovinj optimizirano
Foto: Hrvoje Serdar

Október volá po objavovaní, nielen kúpaní

Ako jeseň postupuje, nastupuje pokojné tempo. Október prináša denné teploty medzi 15 a 20 °C – ideálne nielen na kúpanie, ale aj na spoznávanie regiónov pešo či na bicykli. Chorvátsko má stovky kilometrov značených turistických trás a cyklotrás, ktoré vedú popri mori, cez vinice a do horských oblastí. Práve toto obdobie je ako stvorené na aktivity, ktoré počas horúceho leta často ustupujú do úzadia.

Biciklisti split optimizirano
Foto: Ivan Sardi

Ceny, ktoré potešia – aj vašu peňaženku

Jednou z najväčších výhod mimosezónneho cestovania sú nižšie ceny. Hotely a apartmány, ktoré boli počas letných mesiacov beznádejne vypredané, ponúkajú výhodné akcie a zľavy. Lacnejšie sú aj letenky či prenájom áut. V tzv. „shoulder season“, teda v období tesne pred a po hlavnej sezóne, sa ceny bežne znížia o tretinu až polovicu. Cestovné kancelárie zaznamenávajú stúpajúci záujem o tieto termíny.

Peljesac vinogradi optimizirano
Foto: Ivo Biocina

Ochutnajte miestne špeciality a autentickosť

Jeseň na Jadrane prináša aj kultúrne a gastronomické zážitky. Vinárske oblasti žijú zberom hrozna, na trhoch dominuje čerstvé ovocie a sezónne produkty, a reštaurácie servírujú typické jesenné špeciality. Miestne festivaly a slávnosti, ktoré v letnej sezóne často zanikajú v dave turistov, opäť nadobúdajú svoj šarm a autenticitu.

Svoje o tom vie aj Miodrag Mlačič, riaditeľ zastúpenia Chorvátskeho turistického združenia pre Českú republiku a Slovensko:

„Som rodený Chorvát, ale väčšinu roka teraz trávim v Česku. Kedykoľvek však mám možnosť, rád sa vraciam do Chorvátska práve v tomto období, keď krajina získava inú, pokojnejšiu tvár. Človek má viac priestoru nasať rytmus každodenného života – stretnúť sa s miestnymi, ochutnať sezónne jedlá, užiť si večery v prístavoch, kde vládne pokoj a pohoda. Turistický ruch sa upokojí a atmosféra je omnoho autentickejšia. To je čas, keď si svoju krajinu najviac vychutnávam.“

Unesco mediteranska prehrana dubrovnik optimizirano
Foto: Julien Duval

Pokoj, ktorý má hodnotu

Chorvátsko v septembri a októbri predstavuje alternatívu k hlučnému letu. Pláže patria tým, ktorí túžia po pokoji, historické mestá lákajú návštevníkov, ktorí si chcú krásu pamiatok vychutnať bez davov, a príroda volá po objaviteľoch, ktorí hľadajú zážitky mimo vyšliapaných ciest.

Pre mnohých sa práve táto kombinácia stáva dôvodom, prečo sa na Jadran vracajú nielen počas horúcich letných mesiacov, ale aj v jesennom období, keď Chorvátsko odhaľuje svoju pravú, autentickú tvár.

Berba grozdja motovun optimizirano
Foto: Maja Danica Pecanic

