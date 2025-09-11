Horehronská noc pod hviezdami: Cestovanie, ktoré končí vo vesmíre

Zažite večer, na ktorý sa nezabúda. Pod hviezdnou oblohou, medzi tichými dolinami Horehronia, sa v jeden septembrový večer prepojí romantika s vedou, železnica s vesmírom a ľudská zvedavosť s krásou nočnej oblohy. Podujatie „Pod hviezdami vo výhybni Šánske“ vás pozýva na dobrodružstvo, ktoré sa nezačína ani nekončí na zemi.
REGIÓN HOREHRONIE pripravil nový termín tohto zážitkového večera – piatok 19. septembra 2025 o 20:00 hod. Stretnutie sa uskutoční na výhybni Šánske v Hrončianskej doline, priamo na hranici obcí Čierny Balog a Hronec. Toto miesto sa na jednu noc premení na križovatku astronómie, prírody a unikátnej dopravy.
Vyberte si svoju hviezdnu cestu
Záujemcovia si môžu zvoliť medzi dvoma nezabudnuteľnými zážitkami:
- Nostalgická jazda Astrovlakom po Čiernohronskej železnici – nástupná stanica v Čiernom Balogu
- Dobrodružná nočná jazda na cyklodrezine s čelovkami – štart z hlavného depa v Hronci
Obe skupiny sa večer stretnú v cieli, kde na nich čaká hviezdny program.
Zažite hviezdne divadlo
Na výhybni Šánske čaká návštevníkov odborný výklad o vesmíre, ktorý sprostredkujú skúsení hvezdári z Hvezdárne v Rimavskej Sobote, súčasti Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Ich prednáška spojí astronómiu, astrológiu i numerológiu do fascinujúceho večerného rozprávania.
Vrcholom programu bude pozorovanie hviezdneho divadla profesionálnymi astronomickými ďalekohľadmi. Prítomní si budú môcť zblízka prezrieť aj 3D model Slnka so štvormetrovými rozmermi, ktorý bude neprehliadnuteľný už z diaľky.
Piknik pod hviezdami a objavovanie vesmíru
Súčasťou večera bude aj piknik pod hviezdami, ktorý umocní pohodovú atmosféru podujatia. Ako uviedla Petra Ridzoňová Hlásniková, výkonná riaditeľka OOCR REGIÓN HOREHRONIE:
„Veríme, že toto podujatie zabezpečí nezabudnuteľný zážitok pre všetkých nadšencov astronómie, prírody, vedy a v neposlednom rade netradičných výletov.“
Ako doplnok k podujatiu odporúčame návštevu novovybudovaného vesmírneho kokpitu v Turisticko-informačnom centre v Hronci. Interaktívna miestnosť s realistickým simulátorom spája učenie so zábavou, technológiou a objavovaním vesmíru.
Rezervujte si miesto vopred
Kapacita podujatia je obmedzená, preto je nutná rezervácia minimálne 24 hodín vopred. Miesto si môžete zabezpečiť:
- online cez formulár na www.heartofslovakia.sk
- telefonicky na čísle +421 903 513 535
- e-mailom na zazitky@heartofslovakia.sk