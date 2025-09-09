Drevený kostolík v Gutech zhorel do tla, no kríž zázračne prežil a dnes stojí jeho replika

Tragédia, ktorá otriasla celým regiónom. V roku 2017 padol za obeť podpaľačom vzácny drevený kostolík v Gutech z 16. storočia. Všetko zhorelo – až na jediný kríž s Kristom, ktorý sa zachoval ako symbol nádeje. Dnes na rovnakom mieste stojí jeho verná replika, bezpečnejšia a otvorená aj návštevníkom.
Keď plamene pohltili pamiatku storočí
V lete roku 2017 zasiahla obec Guty udalosť, ktorá sa zapísala do dejín celého regiónu. V noci z 1. na 2. augusta vzplanul ich vzácny drevený kostolík v Gutech, postavený už v roku 1563. Tento chrám, považovaný za jednu z najstarších drevených sakrálnych stavieb na Těšínsku, prežil štyri storočia, obdobia nepokojov, vojny aj rozmary počasia. Napriek svojej odolnosti sa napokon zmenil na tlejúce trosky – nie vplyvom prírodných živlov, ale kvôli úmyselnému podpaľačstvu.
Oheň zničil celú stavbu aj s jej vzácnym interiérom. Zhoreli oltáre, obrazy a pôvodné lavice, ktoré niesli historickú aj duchovnú hodnotu. Všetko nasvedčovalo tomu, že unikátna pamiatka, zapísaná aj v zozname kultúrnych dedičstiev, je nenávratne stratená.
Zaujímavosťou je, že zo všetkého, čo bolo v kostole, prežil len drevený kríž s plastikou Krista pred vchodom. Požiar ho akoby zázrakom obišiel. Pre miestnych veriacich sa stal symbolom odolnosti a znamením, že kostol sa musí znovu postaviť.
Miestna komunita odmietla prijať stratu a okamžite sa začala diskusia o obnove. Ľudia z Gutov i širšieho regiónu sa spojili, aby kostolík opäť vyrástol na svojom mieste. Oheň síce zničil drevo a historické vybavenie, no nezlomil vôľu ani odhodlanie obyvateľov zachovať tradíciu a duchovné dedičstvo pre ďalšie generácie.
Podpaľači a tresty
Vyšetrovanie rýchlo odhalilo, že požiar nebol náhoda. Za čin boli odsúdení traja mladí muži. Hlavný iniciátor, vtedy 19-ročný, dostal 9 rokov väzenia. Jeho komplic odišiel s trestom 8 rokov a tretí účastník, ktorý sa na čine podieľal v menšej miere, dostal 3,5 roka. Hoci pohnútky páchateľov zostali nepochopiteľné, ich čin paradoxne spôsobil, že sa komunita zomkla ešte viac.
Obnova krok za krokom
Napriek smútku sa v Gutech začal nový príbeh. Miestni, spolu s mestom a darcami z celej krajiny, sa pustili do obrovskej výzvy – postaviť kostol znova, presne tak, ako vyzeral pred požiarom.
Na stavbu sa použilo viac než 600 kubíkov jedlového dreva. Remeselníci museli postupovať podľa tradičných techník, aby výsledok bol vernou replikou. Dokončenie prišlo v roku 2021 a nový kostolík bol slávnostne vysvätený.
Kedysi Slezské Versailles, kde sa preháňali nymfy, dnes ho zariaďujú turisti. Tento zámok vraj stále ukrýva poklad nacistov
Tradičný vzhľad, moderná bezpečnosť
Nový drevený kostolík v Gutech je na prvý pohľad nerozoznateľný od pôvodného. Zachoval si historickú podobu, no v jeho útrobách sa ukrývajú moderné bezpečnostné systémy. Stavitelia mysleli na to, aby sa podobná tragédia už nikdy neopakovala. Kostol je napojený na centrálny pult hasičov, v blízkosti stojí zásobník s tisíckami litrov vody a drevo je ošetrené špeciálnymi protipožiarnymi úpravami.
Vnútri nájdeme kamenný oltár, nový svätostánok, lavice, moderné varhany a zvony vyrobené tradičnými metódami. Architekt sa snažil, aby interiér pôsobil dôstojne, no zároveň odzrkadľoval 21. storočie.
Kostol otvorený všetkým
Hoci kostol slúži predovšetkým veriacim, jeho dvere sú otvorené aj návštevníkom a turistom. V rámci projektu „Otevřené chrámy“ ho možno navštíviť počas sezóny, vypočuť si výklad sprievodcov a obdivovať nádhernú drevenú architektúru. Pre mnohých sa stal cieľom výletov, pre iných zas miestom stíšenia a pokoja.
Vedeli ste, že…?
- … pôvodný kostolík v Gutech bol postavený v roku 1563 a patril k najstarším dreveným kostolom v Česku?
- … pri požiari v roku 2017 zhoreli všetky vzácne obrazy a vybavenie, no kríž s Kristom ostal nepoškodený?
- … na výstavbu repliky sa spotrebovalo 600 kubíkov jedlového dreva, ktoré sa spracovalo rovnakými postupmi ako pred stáročiami?
- … nový kostol má špeciálnu požiarovú nádrž s objemom 24 000 litrov vody a nonstop dohľad hasičov?
- … replika bola slávnostne vysvätená 6. júna 2021 a dnes patrí medzi približne 50 pamiatok otvorených v rámci projektu Otevřené chrámy?
Tipy na výlet v okolí Gútov
Ak sa vyberiete pozrieť drevený kostolík v Gutech, určite si nenechajte ujsť aj okolie. Región ponúka viac než len túto jedinečnú pamiatku:
- Třinec – priemyselné mesto známe hutníckou tradíciou, kde môžete navštíviť aj moderné múzeum alebo využiť cyklotrasy v okolí.
- Javorový vrch – obľúbený turistický cieľ a vyhliadkový bod, dostupný pešo aj lanovkou. V lete je rajom pre turistov, v zime pre lyžiarov.
- Prírodná rezervácia Gutská bažantnica – pokojná lokalita s lužnými lesmi a vzácnou faunou, ideálna na prechádzku alebo fotografovanie.
- Koprivná dolina a okolité beskydské hrebene – skvelé miesto pre milovníkov dlhších túr a nádherných výhľadov.
- Návsí a Jablunkov – malebné mestečká s tradičnou architektúrou, kde môžete ochutnať regionálne špeciality.
Takto sa návšteva kostolíka dá spojiť s celodenným výletom do prírody a objavovaním zaujímavostí Těšínska.