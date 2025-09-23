Nepál, ktorý nepoznáte: nocľah u žien z horskej komunity Aath Pahariya Rai

Projekt Community Homestay Network spája cestovateľov s miestnymi rodinami a dáva im možnosť zažiť skutočný život komunity Aath Pahariya Rai – večerné piesne, tradičné jedlá, čistý horský vzduch a pohostinnosť, ktorá sa nedá predstierať.
Turistické trasy k Everestu či Annapurne sú preplnené, hotely v Káthmandu plne obsadené návštevníkmi a aj Pokhara sa už mení na rušné centrum s dopravnými zápchami. A predsa existuje miesto, kde sa cestovanie v Nepále dá zažiť úplne inak – intímne, pokojne a s dotykom autentického života. Vo východnom Nepále, ďaleko od davov, rodiny z horských dedín otvárajú svoje domovy cudzincom. A čo je ešte zaujímavejšie – sú to najmä ženy, ktoré tu získavajú nové sebavedomie a možnosť postaviť sa na vlastné nohy.
Život v dedine, kde čas plynie pomalšie
Predstavte si večer, keď sa nad dedinou Sipting spustí tma. Muži sa zhromaždia v kruhu a spievajú staré piesne, zatiaľ čo ženy sa usadia pri staršej pani s tabakom. V tom všetkom sedí Alina, 21-ročná dievčina zahalená do hodvábu a ťažkých šperkov. Hovorí o cestovaní, o láske a s iskrou v očiach dodáva: „Som príliš nezávislá na to, aby som sa vydala, kým nebudem stará. Chcem ísť do Paríža – a potom sa vrátiť domov. Tu je vzduch čistý a život pokojný.“
Tieto slová vystihujú podstatu dedinského ubytovania – spojenie snov mladej generácie s hrdosťou na vlastný domov.
Community Homestay Network – sieť, ktorá mení pravidlá
Za týmto projektom stojí Community Homestay Network (CHN), sociálny podnik, ktorý od roku 2012 prepája cestovateľov s rodinami po celom Nepále. Začínali v Panauti s jediným ubytovaním, dnes spolupracujú s viac ako 362 rodinami v 40 komunitách. Novinkou je aj rozšírenie do Dhankuty – odľahlého regiónu, kde doteraz turisti prichádzali len zriedka.
Zmyslom nie je len prilákať návštevníkov, ale aj dať ženám šancu. V prostredí, kde muži často odchádzajú za prácou do Indie, ženy získavajú stabilný príjem priamo doma – bez toho, aby museli opustiť svoju rodinu či dedinu.
Turizmus ako nádej pre východný Nepál
Nepál síce v roku 2024 zarobil z cestovného ruchu 2,2 miliardy dolárov, ale väčšina peňazí skončila v preťažených centrách. Dediny ako Dhankuta boli na okraji záujmu – ekonomicky i spoločensky. Klimatické zmeny, suchá či nepravidelné monzúny nútili farmárov migrovať.
CHN prináša inú cestu: prilákať turistov tam, kde ich doteraz nebolo, a podporiť udržateľné riešenia, ako napríklad zachytávanie dažďovej vody. Takto sa z cestovateľského zážitku stáva investícia do budúcnosti komunity.
Keď sa dedina prebudí
Mesto Dhankuta kedysi žilo ako administratívne centrum. Potom upadlo do spánku a jeho ulice zaplnili šakaly. Dnes sa znovu prebúdza – s oranžovými fasádami, s úsmevmi ľudí, ktorí ešte pred pár rokmi nečakali, že k nim zavítajú cudzinci.
Sprievodkyňa Kalpana Bhattarai hovorí s úsmevom: „Namaľovali sme naše domy, aby sme pripomenuli históriu pestovania pomarančov – a teraz naozaj prichádzajú návštevníci. Spočiatku sú miestni prekvapení, ale potom sa usmievajú.“
Cesta do Khambely: tam, kde je „cítiť bohov“
Jedným z prvých absolventov tréningu sprievodcov je Nabin Rai. Počas 12-kilometrovej túry do svojej rodnej dediny Khambela ukazuje les plný trblietajúcich sa minerálov, ktoré žiaria ako rieka Tamor. S pokojom hovorí: „Keď sem prídem, cítim sa ako doma. Tu cítite bohov.“
Dedina víta hostí nádržami na dažďovú vodu, vôňou jazmínu a jednoduchým, no chutným jedlom. Didi, staršia hostiteľka, vás usadí na svojom dvore a ponúkne kari. A možno vám ešte vtlačí do ruky tradičný nástroj veena – s úsmevom sledujúc vaše nemotorné pokusy vydať zvuk.
Ubytovanie, ktoré je viac než nocľah
Keď dorazíte do Siptingu, privíta vás Prem – žena, ktorá otvorila svoj dom pre hostí. Jednoduché, čisté izby, toaleta, kuchyňa s vôňou korenia a výhľad na údolie, ktorý vyráža dych. V dome pobehuje mačiatko Nimki, v izbách je pokoj a na dvore znie smiech detí.
Takto vyzerá ubytovanie, kde nejde len o strechu nad hlavou. Je to zážitok – intímny pohľad do života komunity Aath Pahariya Rai, do ich tradícií, zvykov a každodennej reality.