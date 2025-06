Letná dovolenka pri mori už nemusí znamenať 12 hodín v aute. Lietadlá lákajú časom, cenou aj pohodlím

Chorvátsko je pre mnohých Slovákov synonymom leta, rodinných spomienok a krištáľovo čistej vody Jadranu. Dlhé roky išlo o destináciu, do ktorej sa cestovalo najmä autom. Aktuálne dáta však naznačujú výraznú zmenu a to takú, že čoraz viac Slovákov si vyberá lietadlo.

Podľa údajov spoločnosti Kiwi.com sa počet predaných leteniek do Chorvátska zvýšil medziročne o 327 %, pričom priemerná cena letenky klesla o 10 %. Letné kilometre za volantom tak postupne nahrádza pohodlie leteckej dopravy.

Pohodlie nadovšetko

Cestovanie autom má svoje čaro, no aj úskalia, ktorými sú nekonečné hodiny za volantom, kolóny na hraniciach či vyčerpanie po príchode. Letecká doprava prináša nový štandard komfortu. „Predstavte si, že namiesto 8 až 12 hodín na ceste strávite v lietadle sotva hodinu či dve. To znamená výraznú úsporu času, kedy hodiny stratené na ceste premeníte na hodiny strávené na pláži, pri bazéne alebo objavovaním miestnych krás. Zároveň minimalizujete stres, jednoducho sa usadíte a necháte sa uniesť,“ uviedla hovorkyňa Kiwi.com Daniela Chovancová.

Letenky zlacneli, lietanie je čoraz výhodnejšie

Letecké spojenia sú čoraz dostupnejšie a flexibilnejšie. „Vďaka konkurencieschopným cenám, ktoré často prevyšujú výdavky za pohonné hmoty, mýta či opotrebenie auta, je letecké cestovanie čoraz výhodnejšie. Priemerná cena letenky do Chorvátska je 97 eur, čo predstavuje 10-percentný medziročný pokles,“ doplnila Chovancová.

Zaujímavosťou je, že až 42 % Slovákov odlieta do Chorvátska z Košíc, čo odborníci pripisujú väčšej vzdialenosti východného Slovenska od Jadranu. „Túto sezónu evidujeme obrovský záujem o lety z Košíc do Chorvátska. Výrazný nárast potvrdzuje, že snaha o rozširovanie letových spojení prináša ovocie a Slováci čoraz viac oceňujú pohodlie a časovú úsporu priameho leteckého spojenia. Pre Východniarov je letecká doprava do Chorvátska mimoriadne dôležitá a my sme radi, že môžeme prispieť k ešte dostupnejším a komfortnejším dovolenkám pre tisíce našich cestujúcich na ich ceste za ich „slovenským morom,“ konštatoval Juraj Tóth, manažér pre rozvoj obchodu, PR & marketing Letiska Košice.

Z Bratislavy sa lieta častejšie, Viedeň stráca záujem

Letisko v Bratislave zaznamenalo 15-percentný nárast odletov do Chorvátska, zatiaľ čo z Košíc vzrástol ich počet o 33 %. Naopak, z Viedne ich počet klesol o 46 %, čo súvisí s novou atraktívnou linkou z Bratislavy. „Nová pravidelná linka z letiska v Bratislave do chorvátskeho Zadaru bola spustená začiatkom júna a využiť ju možno počas celej letnej sezóny do konca septembra. Lieta sa dvakrát týždenne, v piatky a pondelky, čo je ideálne na predĺžený víkend, týždňovú či dlhšiu dovolenku pri mori,“ uviedla hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika Veronika Demovičová.

Zadar sa stal absolútnym hitom a medziročný nárast predaja leteniek do tohto mesta dosiahol 1 127 %. Najviac rezervácií zaznamenala linka Košice–Zadar, ktorá zaznamenala viac než dvojnásobné zvýšenie kapacity. V hlavnej sezóne lieta až štyrikrát týždenne. Druhým najobľúbenejším spojením je Bratislava–Zadar, treťou Viedeň–Zadar. Nasledujú destinácie ako Split, Dubrovník či Pula.

Zadar láka nielen dovolenkárov, ale aj jachtárov

Zadar boduje nielen historickým centrom a výbornou dostupnosťou, ale aj ako ideálne miesto pre milovníkov jachtingu. Jeho moderná marina a blízkosť ostrovov z neho robia atraktívny východiskový bod pre plavby po Jadrane. Okrem toho sa nachádza len dve hodiny jazdy autom od Makarskej riviéry, kam sa Slováci ľahko dostanú z letiska prenajatým autom alebo verejnou dopravou.

Rastúci záujem eviduje aj Dubrovník, kde sa dopyt zvýšil o 126 %. Napriek vyšším cenám zostáva lákadlom, a to aj vďaka popularite seriálu Hra o tróny, ktorého fanúšikovia sem cestujú za známymi filmovými lokalitami.

Dovolenkové lety do Chorvátska cez Kiwi.com vyhľadávajú najmä rodiny, ktoré tvoria až 35 % rezervácií. Slováci si svoje cesty plánujú s predstihom – v priemere tri mesiace vopred. Kým vlani preferovali kratšie výlety, v roku 2025 až 37 % cestujúcich volí pobyty na 7 až 10 dní, čo naznačuje snahu o dôkladnejší oddych.