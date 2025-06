Dovolenka pri mori: Objavte Chorvátsko, ktoré ste ešte nevideli!

Cesta na vytúženú dovolenku k chorvátskemu pobrežiu nemusí byť len rutinným presunom z bodu A do bodu B. Práve naopak – ak si doprajete čas a z diaľnice sem-tam odbočíte, objavíte Chorvátsko, ktoré by vám inak mohlo ostať ukryté. Či už vás lákajú historické mestá, prírodné krásy, lahodná gastronómia alebo pokojné zákutia, táto krajina má omnoho viac, než len pláže a more.

Neponáhľajte sa – cesta je súčasťou dovolenky

Dovolenková cesta k chorvátskemu moru môže byť sama o sebe skvelým zážitkom. Stačí spomaliť a vnímať ju ako prvú kapitolu vašich prázdnin. Skúste na chvíľu vypnúť autopilota, zísť z diaľnice a nechať sa zlákať na miesta, kam by ste za iných okolností možno nikdy nezavítali.

Možno vás očarí malé mestečko s kaviarničkou na námestí, ukrytý vodopád, vinica, ktorá ponúka ochutnávky, alebo panoramatický výhľad, ktorý vás doslova pohltí. Takéto pauzy urobia dobre nielen vodičovi, ale aj spolucestujúcim. A navyše – ak sa vyhnete dopravným špičkám, cesta bude o to príjemnejšia. Doprajte si preto dostatok času a nechajte dovolenkovú náladu preniknúť už do samotnej cesty.

Međimurje: Pokojné vinárske srdce na severe

Ihneď po prekročení severozápadnej hranice Chorvátska vás privíta región Međimurje. Táto malebná vinárska oblasť je ako stvorená na prvú zastávku. Medzi vinicami sa rozprestierajú dedinky, kde nájdete termálne kúpele, lahodnú gastronómiu a pokoj, ktorý vás naladí na dovolenkový rytmus.

Za návštevu rozhodne stojí starobylé mesto Čakovec so stredovekým hradom Zrinski (Stari grad). V jeho čarovných priestoroch nájdete múzeum, ktoré odhaľuje bohatú históriu tohto regiónu. Neďaleko sa nachádza vinárska dedinka Štrigova, preslávená svojimi oceňovanými bielymi vínami. Ochutnať miestnu kuchyňu je tu takmer povinnosťou.

Ak hľadáte krásny výhľad, zastavte sa na kopci Mađerkin breg, ktorý ponúka panorámu až do štyroch krajín. Milovníkov netradičných zážitkov poteší aj plávajúci mlyn na rieke Mura v Žabniku – ideálne miesto na prechádzku, malé dobrodružstvo na loďke a oddych v lone prírody.

Sever Chorvátska: Miesto pokoja a histórie

Neďaleko Záhrebu sa rozprestiera región Zagorje – zelená oáza pokoja, kde sa spája história s prírodnými krásami. Za pozornosť určite stojí pútnické miesto Marija Bistrica. Táto malebná svätyňa patrí medzi najvýznamnejšie chorvátske pútnické centrá a jej duchovná atmosféra pohltí každého návštevníka.

Zastavte sa aj v Gornja Stubica, kde vás čaká príbeh Matiju Gubca, bojovníka za slobodu. V tieni slávnej Gubecovej lipy sa budete cítiť, akoby ste sa vrátili v čase. Okolie je posiate liečivými prameňmi a čarovnými domčekmi, ktoré lákajú k oddychu.

Ak patríte medzi milovníkov hradov, nevynechajte Veliki Tabor. Tento stredoveký hrad patrí medzi najkrajšie v krajine. Okrem múzea a výstav si tu môžete vychutnať prechádzku v zámockom parku a na chvíľu sa preniesť do rozprávkového sveta.

Záhreb: Živé hlavné mesto plné pohody

Záhreb je ideálnym miestom, kde sa môžete pred cestou k moru zastaviť na kávu a trochu sa prejsť. Toto mesto má južanský šarm a vďaka staromestským uličkám, galériám a parkom ponúka dokonalú kombináciu histórie, kultúry a oddychu.

Prechádzka po Hornom meste vás zavedie ku gotickej katedrále, nádhernému kostolu sv. Marka s ikonickou šachovnicovou strechou, k historickej bráne Kamenita vrata a veži Lotrščak, odkiaľ na poludnie zaznieva legendárne delo „Grički top“.

Potom sa presuňte do Dolného mesta. Trg bana Jelačića a pulzujúca tržnica Dolac sú srdcom Záhrebu. Nezabudnite si dopriať chvíľku pokoja v jednom z mestských parkov – zelený Maksimir alebo arkády Mirogoj sú ideálnou voľbou.

Karlovac a pevnosť Dubovac: Oáza pokoja nad mestom štyroch riek

Len 50 kilometrov južne od Záhrebu vás nad mestom Karlovac privíta pevnosť Dubovac. Nenápadná, no malebná stavba, ktorá sa týči nad mestom, je ideálnym miestom na krátky oddych.

Okolie pevnosti je ako stvorené na piknik alebo prechádzku v tieni lesa. Z jej rozhľadne sa vám naskytne výhľad na mesto, ktoré sa pýši štyrmi riekami. Je to miesto, kde si môžete dať ďalšiu kávu, ľahký obed a načerpať nové sily na ďalšiu cestu.