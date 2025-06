Cestovné kancelárie si predošlú sezónu pochvaľujú, počet slovenských dovolenkárov presiahol milión

Uplynulá sezóna bola pre slovenské cestovné kancelárie jedna z najúspešnejších. V roku 2024 cestovalo prostredníctvom cestovných kancelárií a agentúr 1,29 milióna klientov, a to Slováci do zahraničia, ako aj zahraniční turisti na Slovensko. Počet slovenských dovolenkárov medziročne stúpol o jednu tretinu. Zo SR do zahraničia vycestovalo 1 078 000 dovolenkárov.

„Prvýkrát v histórii sme prekročili hranicu jedného milióna. Pre porovnanie, v roku 2019 pred covidom vycestovalo do zahraničia 692-tisíc Slovákov, čiže ten nárast je naozaj veľký,“ povedal tento týždeň na tlačovej besede prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Roman Berkes.

Chorvátsko a Bulharsko na ústupe

Najväčší záujem majú Slováci o Turecko, kam vycestovalo 267-tisíc dovolenkárov. Prvú priečku si drží už niekoľko rokov. Nárast oproti roku 2019 tu bol až 103-percentný. Na druhom mieste je Grécko, kam smerovalo 122-tisíc Slovákov. „Najväčší nárast oproti roku 2019 zaznamenal Egypt, kam vycestovalo 106-tisíc dovolenkárov a nárast bol 289-percentný,“ doplnil Berkes.

Medzi ďalšími obľúbenými destináciami sú Taliansko, Tunisko, Chorvátsko, Česká republika, Cyprus, Španielsko a Bulharsko. Medziročne vzrástol záujem cestovať do Talianska a Španielska. „Naopak, dosť dramaticky poklesol záujem cestovať do Chorvátska a Bulharska,“ poukázal s dodatkom, že ide o údaje cestovných kancelárií a agentúr a nie sú do toho započítaní ľudia, ktorí cestujú individuálne.

Čísla rastú aj preto, že Slováci oveľa viac cestujú už aj v zimnej sezóne, a to do exotických krajín. „Slovensko teraz ponúka historicky najväčší počet exotických destinácií s možnosťou odletov zo SR,“ podčiarkol Berkes. Najviac dovolenkárov cestovalo na Kubu a do Dominikánskej republiky, ďalší smerovali do destinácií ako Omar, Katar, Vietnam, Bahrajn, Spojené arabské emiráty alebo aj do Egypta počas zimnej sezóny.

Vojna odraďuje cudzincov

Cestovné kancelárie prinášali ponuku zájazdov na sezónu 2025 už v minulom roku v lete. Nákup zájazdov cez first minute akcie je uspokojivý, miestami vyšší ako v minulej sezóne.

V rámci príjazdového cestovného ruchu sa v predošlých rokov cestovným kanceláriám nedarilo dostať na predpandemické čísla. Podľa Berkesa je to preto, že vzhľadom k susedstvu Slovenska s Ukrajinou vníma vzdialenejšie zahraničie SR ako potenciálne nebezpečnú krajinu a obávajú sa pricestovať.

„Podarilo sa presvedčiť partnerov v zahraničí, že Slovensko poskytuje služby v plnej miere a záujem narastá. Sme optimisti, že sa nám podarí prilákať väčší počet zahraničných klientov ako v uplynulých rokoch,“ dodal Berkes.