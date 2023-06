Bardejovské kúpele otvorili hlavnú kúpeľnú sezónu a očakávajú rast návštevnosti

V Bardejovských Kúpeľoch v piatok slávnostne otvorili hlavnú kúpeľnú sezónu. Spoločnosti Bardejovské kúpele, a.s. sa v minulom roku podarilo po dvoch slabších covidových sezónach skončiť v kladnom hospodárskom výsledku.

Pozitívny trend potvrdilo aj úvodných päť mesiacov tohto roka. Kúpele v roku 2023 plánujú celkovú návštevnosť takmer 30-tisíc klientov a 249-tisíc prenocovaní.

Chcú prekonať vlaňajšok

V minulom roku to bolo pri 27-tisíc klientoch viac ako 225-tisíc prenocovaní. Kúpele zároveň očakávajú tržby viac ako 19 miliónov eur a medziročný nárast zisku pred zdanením z 1,765 na 2,385 miliónov eur.

Ako informovala ekonomicko-obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková, odhadovaná návštevnosť od januára do mája tohto roka dosiahla v kúpeľoch približne 47 percent. Vlani to bolo za rovnaké obdobie necelých zhruba 42 percent.

Za prvých päť mesiacov tohto roka zaznamenali 79 300 prenocovaní, z toho bol podiel samoplatcov približne 45 percent.

„Sezóna v kúpeľoch sa začína od polovice mája a najväčší nárast je v letných mesiacoch. Veríme, že minuloročná obsadenosť, ktorá bola na úrovni 63 percent bude prekročená, pretože máme takto nastavené aj ošetrovacie dni, teda prenocovania aj plán, ktorý sme si dali. Za takýchto predpokladov by sme ten počet mali určite navýšiť,“ uviedla Šatanková.

Sľubný štart letnej sezóny

,,Ako prezieravé sa ukázalo rozhodnutie neuzatvoriť kúpele v januári a februári, hoci iní mali vtedy zavreté. My sme si však tým zabezpečili dostatok klientov aj v menej atraktívnych mesiacoch, čo nám umožnilo zachovať si zamestnanosť a pokryť značnú časť nákladov,“ zdôraznil predseda predstavenstva akciovej spoločnosti Jaroslav Komora.

Skonštatoval, že na štarte letnej sezóny sú kúpele takmer plné a to vrátane samoplatcov, ktorí pomôžu generovať zisk na vykrytie stratových období a na potrebné investície.

„Hospodárenie kúpeľov v posledných rokoch negatívne ovplyvnili ceny energií a rast cien vstupov, hlavne potravín a miezd. Boli sme tak nútení zvýšiť ceny o približne 10 až 15 percent,“ uviedol Komora.

Zároveň ocenil aj pozitívne kroky vlády v oblasti stropovania cien energií, zabezpečovania ich dostatku, úľavy v oblasti DPH, či podpory dôchodcov.

Museli zvyšovať doplatky

„Chýbajú nám ale systémové kroky v oblasti kúpeľníctva, hlavne pri zreálnení platieb za klientov zdravotných poisťovní,“ poukázal na problém Komora.

Generálny riaditeľ kúpeľov Pavol Menšík dodal, že prekážkou pri sľubnom rozbehu po COVIDe je súčasná hospodárska situácia.

„Zdražovanie vstupov o desiatky percent si nemôžeme dovoliť premietnuť úplne do konečných cien, lebo by sme neboli konkurencieschopní. Ani zdravotné poisťovne nám nechcú uhrádzať zvýšené náklady v nevyhnutnej výške. Mnohokrát platia ešte menej ako po iné roky. Nielen pre samoplatcov, ale aj klientov poisťovní, sme preto museli zvýšiť doplatky o niekoľko eur na deň. Niektorí to neprijali s pochopením, ale inú možnosť nemáme,“ vysvetlil Menšík.

Dodal, že kúpele pokračujú v budovaní značky kráľovských kúpeľov spojených s menom cisárovnej Alžbety, zvanej Sisi.

Málo zahraničných návštevníkov

Okrem externých vplyvov ďalší vývoj kúpeľov podľa neho závisí na schopnostiach využitia šancí na rast v oblasti samoplatcov, rozširovania rozsahu a kvality služieb, ale aj v kongresovej a incentívnej turistike.

Rezervy pritom vidia najmä v počtoch zahraničných návštevníkov. Ich podiel sa pohybuje dlhodobo okolo päť percent. Najviac ich pochádza z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny, Ruska a Bieloruska.

„Sľubne sa ukazuje Izrael, ak vyjde letecké spojenie cez Poprad. Skončenie vojny na Ukrajine by tiež pomohlo. Aj počty Čechov a Poliakov závisia na dopravnej infraštruktúre, chýbajúcich diaľniciach a letiskách a rezervách v propagácii Slovenska na celonárodnej úrovni,“ skonštatoval Menšík.

Požehnali minerálne pramene

Súčasťou hlavnej kúpeľnej sezóny sú tradične aj rôznorodé kultúrne aktivity. Pri príležitosti 26. slávnostného otvorenia sezóny v piatok požehnali minerálne pramene zástupcovia štyroch cirkví pôsobiacich v bardejovskom regióne.

,,Tento rok sa opäť vraciame k množstvu kultúrnych a spoločenských aktivít. Hlavným ťahákom budú popri otvorení kúpeľnej sezóny Bardejovské Kúpeľné dni, Pivný festival a Vínny festival,“ dodala Šatanková.