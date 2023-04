Ľudia opäť túžia cestovať a dopyt je veľký, rezervácie cez platformy dokonca prekonali predpandemický rok 2019

Vo štvrtom kvartáli uplynulého roka si hostia prostredníctvom platforiem ponúkajúcich krátkodobé ubytovanie ako Airbnb, Booking, Expedia Group alebo TripAdvisor rezervovali v Európskej únii (EÚ) približne 97 miliónov nocí.

Ako uviedol štatistický úrad Európskej únie Eurostat, to zodpovedá nárastu o približne 25 percent v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2021.

Výrazné zotavenie po pandémii

Spomenutou hodnotou prevýšili rezervácie prostredníctvom uvedených platforiem čísla zaznamenané v predpandemickom štvrtom štvrťroku 2019, keď platformy hlásili približne 88 miliónov nocí, o 10 percent.

Za celý rok 2022 si hostia prostredníctvom platforiem ponúkajúcich krátkodobý prenájom rezervovali v EÚ zhruba 547 miliónov nocí. To znamená, že nastalo výrazné zotavenie v porovnaní s rokom 2021, keď to bolo 364 miliónov nocí, a tiež to bolo viac ako v celom roku 2019, keď hlásili približne 512 miliónov nocí.

Najvýraznejšie kleslo Česko

V roku 2022 nastal najväčší nárast počtu prenocovaní v porovnaní s rokom 2019 vo Švédsku (+33 %), Francúzsku (+31 %) a Belgicku (+23 %). Za úrovňami z roku 2019 však stále zaostávalo 14 členov EÚ. Najvýraznejší pokles bol v Česku (-36 %), Maďarsku (-27 %), Írsku a Estónsku (zhodne -23 %).

Počas minuloročného leta najpopulárnejšími regiónmi na krátkodobý prenájom ubytovania u týchto platforiem boli Jadranské Chorvátsko (20 miliónov nocí), francúzsky región Provence-Alpes-Côte d’Azur (11 miliónov) a španielsky región Andalúzia (10 miliónov).