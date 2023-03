Vyhliadkový turistický vláčik by mal v budúcnosti voziť turistov z obce Muráň v okrese Revúca na sysľovisko v Národnom parku Muránska planina. Pre agentúru SITA to uviedol starosta obce Roman Goldschmidt, podľa ktorého, ak to bude možné, bude vláčik jazdiť aj na Muránsky hrad.

Podľa súťažných podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je odhadovaná hodnota súpravy vláčika takmer 260-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty.