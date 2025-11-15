Aké sú Južné Čechy počas adventu? Miesta plné povestí a legiend ožívajú tradíciami

České Budějovice: mesto opradené legendami
Metropola južných Čiech je v zime iná než zvyčajne – pomalšia, tichšia, no s typickou juhočeskou srdečnosťou. Námestie Přemysla Otakara II., jedno z najväčších a najkrajších v Česku, sa mení na centrum adventného diania. Od konca novembra až do začiatku januára tu prebiehajú vianočné trhy, ktoré patria k najnavštevovanejším v regióne.
Na námestí stoja desiatky drevených stánkov so sviečkami, remeselnými ozdobami a tradičnými pochúťkami. V strede svieti baroková Samsonova fontána a pri nej je postavené ľadové klzisko, ktoré využívajú miestni aj turisti.
Počas víkendov sa tu konajú koncerty, vystúpenia koledníkov či živý betlehem na Piaristickom námestí. Z Čiernej veže sa na Mikuláša, 5. decembra, znesie anjel, ktorý symbolicky otvorí sviatočný večer.
Mesto však ponúka aj menej známe pohľady – napríklad prehliadku „Kam chodili Budějčáci za holkama“ so spisovateľom Janom Štiftrom, ktorá predstavuje históriu nočného života v meste s nadhľadom a humorom. Pre milovníkov piva je lákadlom návštevnícke centrum Budějovického Budvaru, kde možno vidieť proces varenia a ochutnať čerstvé nepasterizované pivo priamo z tanku.
V decembri sa tu každú sobotu navyše konajú špeciálne adventné výstupy na Čiernu vežu – vidno z nej celé centrum, námestie i okolité strechy s vianočnými svetlami. A ak sa prejdete po námestí večer, možno natrafíte na „bludný kameň“ – miesto, kde sa podľa povesti popravovalo. Kto ho po deviatej večer prekročí, vraj bude blúdiť mestom až do rána.
Počas blúdenia mestom môžete objaviť i mnoho ďalších zaujímavých zákutí Českých Budějovíc. Jedným z nich je budova Solnice – gotická stavba z roku 1531, pôvodne mestská sýpka. V minulosti slúžila ako sklad zbraní a pred rokom 1880 sa tu uchovávala soľ, odtiaľ pochádza aj jej názov. Solnica má štvrtý najstarší krov svojho druhu v Česku a práve vďaka tomu, že tu neprebehli zásadné stavebné úpravy, si zachovala pôvodný charakter. Po rozsiahlej rekonštrukcii bola v roku 2019 sprístupnená verejnosti a dnes v nej sídli rovnomenná reštaurácia.
Vo fasáde Solnice sa nachádzajú tri kamenné plastiky tvárí – podľa povesti ide o vyobrazenia troch zločincov, ktorých mestská rada nechala takto „zvečniť“ na výstrahu. Pravdepodobnejšia verzia však hovorí, že ide o portréty samotných staviteľov, ktorí chceli zanechať svoju stopu na diele.
Len kúsok od Solnice stojí najužší dom v Českých Budějoviciach, ktorý bol pristavaný k stredovekým mestským hradbám koncom 18. storočia. Mnohí okoloidúci si ho ani nevšimnú, no patrí k najfotografovanejším detailom historického centra.
Budějovice sú aj mestom legiend. Jedna z najznámejších je povesť o žabe – hovorí sa, že keď žaba na kostole Obětování panny Marie na Piaristickom námestí vylezie na strechu, nastane koniec sveta. Kamennú žabu možno dodnes vidieť vysoko pod strechou kostola, podľa archeológov však ide o klasický kamenný chrlič.
Ďalšou miestnou zvláštnosťou je Adamova lebka, ktorá vraj plní želenia – súčasť barokového súsošia Kalvárie z roku 1741 na Piaristickom námestí. Podľa povesti ide o lebku samotného Adama, praotca ľudstva. Ľudia si na ňu siahajú pre šťastie a traduje sa, že ak si do nej vsunú dva prsty a pritom v duchu pomyslia na želanie, to sa im splní. Súsošie nechala zhotoviť meštianka Terezie Aichlová a okrem Krista na kríži zobrazuje aj Pannu Máriu a ďalšie postavy.
A ako České Budějovice dostali svoje meno? Jedna povesť hovorí, že ho získali od svojho zakladateľa, samotného kráľa Přemysla Otakara II., ktorý bol v týchto miestach ešte pred založením mesta na love. Posol mu vraj doniesol správu o narodení syna a šťastný kráľ v návale otcovskej pýchy vtedy vraj od radosti zvolal: „A bude ich více!“
Český Krumlov: mesto, kde sa Vianoce stávajú rozprávkou
Len niekoľko desiatok kilometrov južnejšie leží Český Krumlov, mesto zapísané na zozname UNESCO. Jeho úzke uličky, renesančné domy a zámok vytvárajú počas adventu atmosféru, ktorá pripomína filmové kulisy.
Na námestí Svornosti sa od 22. novembra do 4. januára konajú vianočné trhy. Návštevníci tu nájdu stánky s remeselnými výrobkami, vôňu punču, koledy a tradičné betlehemy.
Súčasťou programu je aj živý betlehem na druhom zámockom nádvorí, kde účinkujú miestni dobrovoľníci a hudobníci. Zvláštnosťou sú Medvedie Vianoce – 24. decembra sa medvede z hradnej priekopy dočkajú svojho sviatočného stromčeka ozdobeného ovocím a perníkmi.
Palác ilustrácie: nová galéria v zámockej Mincovni
Novinkou v Krumlove je Palác ilustrácie, ktorý sa otvoril v lete 2025. Nachádza sa v zámockej Mincovni, barokovej budove od architekta A. E. Martinelliho. Galéria predstavuje takmer 800 originálnych ilustrácií od európskych i svetových autorov a patrí k najrozsiahlejším svojho druhu v Európe. Zbierka ilustrácií je spojená s menom vydavateľa Otakara Božejovského von Rawennoffa, spoluzakladateľa legendárneho Bohem Pressu v Zürichu, ktorý ju budoval od 70. rokov 20. storočia.
Expozícia ukazuje, ako sa detské knihy stali umeleckými dielami – na stenách visia ilustrácie, ktoré získali uznanie na medzinárodných výstavách a ktoré obdivovali aj v Metropolitnom múzeu v New Yorku. Galéria zároveň ponúka knihovňu Bohem Press, výtvarné dielne a edukatívne programy pre deti i rodičov.
Z okien Paláca ilustrácie je vidieť panorámu Krumlova, ktorá v zimnom šere a so svetielkami na strechách pôsobí takmer magicky.
Třeboň: advent v kraji rybníkov
Třeboň má v advente inú tvár ako väčšie mestá. Zatiaľ čo Budějovice žiaria svetlami a Krumlov láka turistov, tu prevláda pokoj a staročeské zvyky.
Na zámku Třeboň sa konajú adventné trhy, kde miestni predávajú remeselné výrobky a návštevníci môžu ochutnať rybacie špeciality – od polievok cez údené filety až po kaprie hranolky.
Zámok bol v minulosti vianočným sídlom rodu Schwarzenbergovcov, ktorí sa pričinili o rozšírenie zvyku jesť kapra na Štedrý večer. Počas adventu ponúka prehliadky so sviatočnou výzdobou a v decembri aj kostýmové programy s názvom „Kniežacie Vianoce na úsvite storočia“ (13. – 14. decembra 2025).
Podľa miestnej legendy sa na zámku objavuje Biela pani Perchta z Rožmberka, ktorá kedysi strašila deti, ak nedodržali pôst. Jej portrét dodnes visí v jednej z komnát.
Tradícia rybníkov a Zlatá stoka
Třeboň je aj centrálnym bodom juhočeského rybnikárstva. V Dome Štěpánka Netolického na renesančnom námestí je expozícia venovaná stavbe rybníkov a vodným kanálom, ktoré menili krajinu už od 15. storočia. Najznámejším z nich je Zlatá stoka, technický zázrak stredovekého inžinierstva.
V interaktívnej expozícii si návštevníci môžu prehliadnuť modely rybníkov a pochopiť, ako komplikovaná bola správa vody v tejto nížinnej krajine. Třeboňsko je dodnes srdcom českého rybárstva a v advente sa tu cíti každý návštevník ako súčasť dlhej tradície.
A na konci dňa pri šálke čaju či punču, je jedno, či ste v meste alebo pri rybníku. V Južných Čechách má advent svoju vlastnú melódiu – pomalú, pokojnú a takú, ktorá sa v pamäti drží dlho po návrate domov.