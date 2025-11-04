Výstava Picasso Life prináša génia moderného umenia do historického priestoru

V Kláštoroch Český Krumlov momentálne prebieha výstava Picasso Life, ktorá prináša pohľad na život a dielo jedného z najvplyvnejších umelcov 20. storočia. Expozícia, sprístupnená od apríla 2025, ponúka originály aj reprodukcie diel Pabla Picassa – od litografií a kresieb až po olejomaľby, keramiku a fotografie. Vystavené práce ukazujú nielen jeho umelecký vývoj, ale aj vášeň pre prírodu, zvieratá, ženy a mýty, ktoré sa do jeho tvorby opakovane vracali.
Kláštory ako druhý najrozsiahlejší pamiatkový komplex
Komplex Kláštorov Český Krumlov patrí medzi najvýznamnejšie stredoveké pamiatky v strednej Európe. Trojkláštorie z polovice 14. storočia zaberá takmer pätinu historického jadra mesta a po krumlovskom zámku je druhým najrozsiahlejším pamiatkovým objektom.
Návštevníci tu dnes môžu prejsť tromi stálymi expozíciami – Historickou herňou, Kláštorným múzeom a Galériou Český Krumlov – ktoré spoločne vytvárajú priestor, kde sa stretáva história, remeslá a umenie. Výstava Picasso Life sa k nim zaradila ako štvrtý, výrazný prvok, ktorý do starobylých siení priniesol moderného ducha.
Picasso Life: dielo, ktoré rozpráva príbeh
Výstava Picasso Life, pripravená kurátorom Vilémom Kabzanom, prináša ucelený pohľad na Picassovu tvorbu a osobnosť. Návštevníci môžu vidieť tlače, litografie, kresby, olejomaľby a keramiku, doplnené o kolekciu plagátov z galérií a výstav po celom svete, ktoré mapujú, ako sa jeho diela prezentovali v rôznych obdobiach.
Zvláštnym lákadlom je kubistické zátišie z rokov 1912 – 1914 zo súkromnej zbierky Dr. Fritza Nathana. Dielo je v Českej republike vystavené vôbec po prvý raz a patrí medzi najvzácnejšie exponáty celej výstavy.
Kabzan zdôrazňuje, že výstava má návštevníkom umožniť pochopiť Picassa nielen ako maliara, ale aj ako človeka, ktorý neustále hľadal nové formy vyjadrenia. „Vždy robím to, čo nedokážem, aby som sa naučil, ako to urobiť,“ znie jeden z Picassových citátov, ktorý výstavu sprevádza a výstižne vystihuje jej myšlienku.
Historická herňa: minulosť na dosah
Prvou zo stálych expozícií Kláštorov je Historická herňa, kde sa návštevníci môžu vrátiť do obdobia stredoveku prostredníctvom interaktívnych aktivít. Dospelí aj deti tu spoznávajú, ako vyzeral každodenný život šľachty i obyčajného ľudu.
V Skriptóriu si možno vyskúšať písanie husacím brkom, v Alchymistickej dielni sa miešajú bylinkové zmesi a v remeselných dielňach sa pracuje s materiálmi, ktoré sa kedysi používali v bežných domácnostiach. Deti, ale aj dospelí, si tu môžu obliecť dobové kostýmy, namiešať vonné soli do kúpeľa a vyrobiť malé suveníry. Nechýba ani model historického centra Krumlova, bábbkové divadlo a rekonštrukcie Leonardových vynálezov.
Zaujímavosťou je aj trasa Dance Macabre, vedúca po krove, ktorá návštevníkom približuje stredoveké predstavy o živote a smrti.
Kláštorné múzeum a kostol
Ďalšou expozíciou je Kláštorné múzeum, ktoré predstavuje dejiny samotného areálu i rehoľného života. Návštevníci tu nájdu umelecké inštalácie, liturgické predmety a architektonické detaily, ktoré dokumentujú viac než šesť storočí histórie.
Prehliadky je možné absolvovať so sprievodcom alebo individuálne. Mnohí návštevníci oceňujú, že práve ticho kláštora umožňuje naplno vnímať kontrast medzi stredovekým prostredím a moderným Picassovým umením.
Galéria Český Krumlov
Tretia expozícia, Galéria Český Krumlov, sa nachádza v bývalom kláštore klarisiek. Je umiestnená v troch chodbách ambitu a bývalých celách rehoľníčok. Vystavené sú tu diela, ktoré zachytávajú vývoj umenia aj samotného mesta naprieč storočiami.
Galéria svojím pokojom a prirodzeným svetlom vytvára ideálne prostredie pre vnímanie detailov. V kombinácii s Picassovou výstavou poskytuje návštevníkom možnosť sledovať, ako sa umelecké vyjadrenie menilo od stredoveku až po modernu.
Kláštory Český Krumlov dnes pôsobia ako priestor, kde sa prelína minulosť a súčasnosť. Historické múry, ktoré kedysi patrili klariskám a minorítom, dnes hostia výstavy, koncerty a vzdelávacie programy. Výstava Picasso Life sa do tohto kontextu prirodzene začlenila – umenie 20. storočia tu znie ako dialóg s minulosťou.
Po prehliadke expozícií sa dá oddýchnuť v kláštorných záhradách, ktoré ponúkajú výhľad na Vltavu aj panorámu mesta.
Praktické informácie
Výstava Picasso Life je prístupná okrem pondelka denne od 10.30 do 18.00 hod. v priestoroch Kláštorov Český Krumlov a potrvá do apríla 2026. Spolu s ostatnými expozíciami ponúka pohľad na rôzne podoby tvorivosti – od stredovekého remesla až po moderné umenie, ktoré dodnes ovplyvňuje generácie tvorcov.