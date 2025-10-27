Výlov Rožmberka: Tradičné rybárske divadlo s históriou dlhšou než 400 rokov

Hmla sa lenivo prevaľuje ponad vodnú hladinu a studený ranný vzduch sa mieša s vôňou mokrej hliny. Ešte nebolo ani sedem hodín, keď sa na rybníku Rožmberk ozvalo prvé zatiahnutie sietí. Rybári, v čižmách po pás vo vode, stoja v bahne a pevne držia laná. Na brehu ich sledujú stovky ľudí – niektorí s termoskou kávy, iní s fotoaparátmi pripravenými zachytiť okamih, keď sa na hladine zaleskne prvý kapor.
Tento rok sa výlov Rožmberka začal v piatok 17. októbra a už dopoludnia rybári z Rybářství Třeboň vylovili približne 30 ton rýb. Celkovo by mal „kráľ českých rybníkov“ vydať až 100 ton tržných rýb, z ktorých asi 70 percent tvoria kapre. Zvyšok dopĺňajú šťuky, sumce, amury či zubáče – ryby, ktoré patria k rybnikárskemu pokladu Třeboňska.
Výlov, ktorý láka tisíce návštevníkov
Výlov Rožmberka nie je len práca, ale aj divadlo pod otvoreným nebom. Každoročne sem prichádza viac než 20-tisíc návštevníkov z Česka aj zo zahraničia. Rodiny s deťmi, fotografi aj gurmáni sledujú, ako rybári v studenej vode trpezlivo sťahujú siete plné rýb.
Atmosféra výlovu je jedinečná – dunenie motorov, výkriky rybárov, cinkanie vedier a špliechanie vody vytvárajú symfóniu, ktorá sa opakuje už viac než štyri storočia. Návštevníci môžu priamo na hrádzi ochutnať kaprie hranolky, rybie polievky či grilované filety, alebo si pozrieť Rybárske múzeum, kde prebiehajú komentované prehliadky. Deti si môžu vyskúšať lov pstruhov na sádkach a dospelí si môžu kúpiť čerstvého kapra priamo od rybárov.
História rybnikárstva na Třeboňsku
Tradícia rybnikárstva v tejto oblasti siaha až do renesancie. V tom čase tu vznikali rozsiahle vodné sústavy prepojené kanálmi – Zlatá stoka a Nová řeka – ktoré umožnili chov rýb vo veľkom meradle. Český kapor sa tak stal žiadanou pochúťkou nielen doma, ale aj na európskych dvoroch.
Za zlatý vek rybnikárstva vďačí Třeboňsko najmä Jakubovi Krčínovi z Jelčan, najznámejšiemu českému rybnikárovi. V službách rodu Rožmberkovcov sa rozhodol vybudovať niečo, čo dovtedy nikto nedokázal – obrovský rybník, ktorý by zadržiaval vodu a chránil krajinu pred povodňami. Tak sa v roku 1584 začala stavba rybníka Rožmberk, ktorá trvala len šesť rokov.
Denne na nej pracovalo až 800 ľudí bez akejkoľvek mechanizácie – len s lopatami, sekerami a košmi. Keď sa už zdalo, že dielo je dokončené, hrádza praskla. Krčín musel povolať 1600 robotníkov, ktorí po dva týždne nepretržite opravovali poškodené úseky. Ich odhodlanie nakoniec prinieslo úspech – Rožmberk sa naplnil vodou a zapísal sa do dejín ako najväčší rybník na svete postavený ľuďmi, ktorý má hrádze umožňujúce potrebné manipulácie (napúšťanie a vypúšťanie vody a podobne).
Kráľ českých rybníkov
Rybník Rožmberk má katastrálnu rozlohu 677 hektárov a jeho hrádza meria 2,4 kilometra. Maximálna hĺbka dosahuje 6,2 metra a objem vody je viac ako 6 miliónov kubíkov. Podľa rybárov je tak veľký, že sa na jeho hladine dá pozorovať aj zakrivenie Zeme.
Aj po viac ako 400 rokoch zostáva Rožmberk nielen technickým unikátom, ale aj živým ekosystémom, ktorý chráni okolité mokrade a poskytuje priestor pre vtáctvo, obojživelníky aj rastliny.
Na príprave výlovu sa každoročne podieľa asi stovka ľudí – rybári, študenti a dobrovoľníci. Približne štyridsiatka z nich stojí priamo vo vode. Medzi nimi aj študenti Strednej školy rybárskej a vodohospodárskej Jakuba Krčína v Třeboni.
Keď voda mizne a ryby sa lesknú
Krátko po deviatej sa dav zhromaždí bližšie k brehu. Rybári stoja po kolená v bahne a sieť sa napína. Záblesk strieborných tiel oznamuje, že úlovok je bohatý. Kapre sa triedia podľa veľkosti a odvážajú do kadí.
Každý záťah siete je drobným zázrakom – pohyb, ktorý sa opakuje po stáročia, rytmus práce, ktorý spája minulosť so súčasnosťou.
Výlov Rožmberka je sviatkom vody, krajiny a ľudí. Je to rituál, ktorý sa opakuje po generácie a napriek moderným technológiám si zachováva svoj pôvodný charakter. Pre turistov je to nezabudnuteľný zážitok, pre miestnych symbol identity. A pre všetkých dôkaz, že aj po 400 rokoch dokáže voda spájať ľudí rovnako ako kedysi.