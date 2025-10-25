Cestu medzi Žilinou a Kysuckým Novým Mestom zablokoval tragický nález tela, vodiči stoja v kolónach

Na mieste sa nachádzala viacero policajných hliadok aj záchranná zdravotná služba.
Polícia a záchranné zložky zasahujú na ceste prvej triedy I/11 v smere z Kysuckého Nového Mesta do Žiliny pri odbočke na mestskú časť Oškerda, dôvodom je nález ľudského tela v priekope. Vodiči, ktorí cestujú medzi Žilinou a Kysucami, by mali počítať so zdržaním a kolóny sa postupne predlžujú. Informuje o tom portál žilinak.sk.

Na mieste sa nachádza viacero policajných hliadok aj záchranná zdravotná služba. Dopravnú situáciu smerom na Žilinu zhoršujú aj cestári, ktorí pracujú pri Brodne. Premávka je tam radená do jedného pruhu, čo spôsobuje predlžovanie kolón.

