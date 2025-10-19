Pri útoku medveďa prišiel starší muž o život

Útok medveďa bol príčinou úmrtia muža vo veku zhruba 70, ktorého telo našli začiatkom októbra v regióne Iwate na severe Japonska. Vysielateľ TV Iwate uviedol, že zabitý muž mal oddelenú hlavu od trupu.
Podľa japonského ministerstva životného prostredia od začiatku apríla tohto roka ide už o siedme zabitie človeka medveďom v krajine. Je to najväčší počet od roku 2006, keď v Japonsku začali viesť takúto štatistiku. Viac ako sto ďalších ľudí utrpelo zranenia vrátane uhryznutí a rán spôsobených pazúrmi.
Približovanie sa medveďov k mestám v Japonsku je pripisované zmene klímy, keďže majú nedostatok takej potravy, ako sú žalude.