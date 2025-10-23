Záchranná akcia v Západných Tatrách sa skončila tragicky, poľský turista neprežil pád

Pátracia akcia v Západných Tatrách, ktorá sa začala v noci z 20. na 21. októbra, sa skončila tragicky. Horská záchranná služba (HZS) informovala, že v oblasti Gáborovej doliny našli telo 55-ročného turistu z Poľska, po ktorom pátrali od sobotňajšieho popoludnia. Muž sa naposledy ozval rodine z vrcholu Bystrej, odvtedy sa po ňom zľahla zem.
Do rozsiahlej pátracej akcie sa zapojili záchranári z oblastných stredísk Západné Tatry a Nízke Tatry – Sever, ako aj odborníci zo Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania HZS. Pomoc poskytli aj poľskí kolegovia z horskej služby TOPR, ktorí pátrali na severnej strane Bystrej.
Muža našli s pomocou psa
Pátralo sa súčasne zo zeme aj zo vzduchu, nasadili kynológov so služobnými psami a využili aj bezpilotné lietadlá s technológiou „Lifeseeker“, ktorá pomáha lokalizovať mobilné zariadenia v horskom teréne.
Muž sa vybral na Gerlachovský štít, ale nemal dostatočné vybavenie na vysokohorskú túru – FOTO
Podmienky na mieste boli mimoriadne nepriaznivé. Záchranári museli prehľadávať strmé žľaby a lavínové svahy medzi Gáborovou a Kamenistou dolinou. Napriek nasadeniu moderných technológií a vysokej profesionalite zasahujúcich tímov, pátranie sa skončilo tragicky.
„Pri prehľadávaní oblasti Gáborovej doliny bolo psovodom HZS so služobným psom nájdené telo hľadanej osoby približne 150 metrov pod vrcholom Bystrej,“ uviedla Horská záchranná služba vo svojom oficiálnom vyhlásení.
Telo preniesli na nosidlách
Podľa predbežných zistení sa turista pravdepodobne pošmykol a spadol v exponovanom teréne, čo malo fatálne následky. Horskí záchranári museli telo muža vyprostiť pomocou lanovej techniky a následne ho transportovali nosidlami do ústia Račkovej doliny, kde ho odovzdali príslušníkom Policajného zboru SR a obhliadajúcej lekárke.
Horská záchranná služba v závere poďakovala všetkým, ktorí sa na akcii podieľali, vrátane poľských záchranárov z TOPR-u. Zároveň vyjadrila úprimnú sústrasť rodine a blízkym zosnulého turistu.