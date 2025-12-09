Česi si vyberajú z dvoch mien. Kto bude viesť reprezentáciu? Problémom sú však financie

Česká futbalová reprezentácia stále nepozná meno nového trénera. Pre nepresvedčivé výkony skončil Ivan Hašek, no jeho nástupca je stále v nedohľadne.
Zoznam potenciálnych trénerov sa však údajne znížil len na dve mená – Jindřich Trpišovský a dlho utajovaný muž zo zahraničia.
Špekulovalo sa, že by malo ísť o Fatiha Terima a Jürgena Klinsmanna. No web sport.aktualne.cz prišiel na to, že by to mal byť Chorvát Slaven Bilič.
Najväčšie futbalové podujatie v histórii. MS 2026 prinesú nezabudnuteľné momenty, no kontroverzie prišli už počas žrebu - FOTO
Jasné karty
„Situácia v zákulisí je však taká turbulentná, že sa ešte môže všetko zmeniť,“ napísal portál s tým, že by ohlo ísť o konflikt záujmov, keďže Trpišovský vedie pražskú Slaviu a mohol by preferovať vlastných hráčov.
Karty sú vraj rozdané takto – buď český kouč bude mať na starosti marcové barážové zápasy o postup na majstrovstvá sveta ako vedľajšiu úlohu, alebo jeho miesto na lavičke zaujme Balkánec Bilič.
„Skôr sa prikláňame k Trpišovskému,“ uvádzajú zdroje pre spomínanú webstránku. Ako však Futbalová asociácia Českej republiky (FAČR) prišla na Biliča?
Hašek končí pri českej reprezentácii, osudnou sa mu stala potupná prehra na Faerských ostrovoch
Situácia sa vyostruje
Jednoduchá odpoveď – je k dispozícii po svojom poslednom angažmáne v Saudskej Arábii v klube Al-Fatech. Rodák zo Splitu odohral 76 zápasov v Premier League za West Ham United a Everton. Dres Chorvátska si obliekol 44 zápasov.
Ako kormidelník viedol West Ham v 109 zápasoch. V Anglicku trénoval aj West Bromwich Albion a Watford. Má šesť rokov skúseností s chorvátskym národným tímom. Na Euro 2008 ho doviedol do štvrťfinále.
V zákulisí sa situácia medzi zodpovednými osobami vyostruje, o čom svedčí odchod Adolfa Šádka zo skupiny zodpovednej za výber trénera národného tímu. Šéf plzeňského klubu nebol spokojný s výberovým procesom.
Česi majú v hľadáčiku na post trénera futbalovej reprezentácie veľké meno. Ide o nemeckú legendu
Už neodmietali
Už pri prvom predstavení kandidátov výkonnému výboru nebolo cítiť všeobecné nadšenie pre kandidátov, ktorých predstavil Pavel Nedvěd.
Zameral sa skôr na skúsenosti ako na vitálny vek potenciálnych záchrancov reprezentácie. Okrem toho sú obmedzujúcim faktorom financie. „Klinsmann chcel priviesť veľa spolupracovníkov, ktorých si zväz nemohol dovoliť,“ dodal nemenovaný zdroj.
Údajne to zatiaľ vyzerá, že by sa trénerom mal stať Trpišovský. Z Edenu už neprišlo žiadne radikálne odmietnutie. Ani od výkonného šéfa Jaroslava Tvrdíka, ani od samotného kouča, ktorý donedávna opakoval, že si nedokáže predstaviť rozdeliť svoju pozornosť medzi Slaviu a národný tím.