Slavia Praha hostí Athletic Bilbao. Hráči španielskeho klubu sa tešili zo snehu a ohadzovali sa - VIDEO

Úsmevné zábery chytili za srdce viacerých fanúšikov v komentároch, ktorí špekulovali, či futbalisti zo Španielska videli sneh vôbec prvýkrát v živote.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Sneženie a sneh na Slovensku, platí výstraha.
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Česko Futbal Futbal z lokality Česko

Piate kolo ligovej fázy Ligy majstrov prinesie aj súboj Slavie Praha so španielskym Athletic Bilbao. Hráči z Baskicka pricestovali do českého hlavného mesta a tam ich čakalo príjemné prekvapenie – sneh.

Na videu je vidieť, ako sa im rozžiarili tváre, tešia sa akoby boli opäť malými deťmi, vytvárali snehové gule a ohadzovali sa.

Úsmevné zábery chytili za srdce viacerých fanúšikov v komentároch, ktorí špekulovali, či futbalisti zo Španielska videli sneh vôbec prvýkrát v živote.

Duel sa začne o 21.00 h, no očakáva sa, že ihrisko bude plne spôsobilé a sneh bude odhrnutý na krajoch, kde nebude nikomu zavadzať.

V súťaži sa o čosi lepšie darí favoritom zo Španielska, no ani tí nie sú aktuálne na pozícii zaručujúcej postup aspoň do šesťnásťfinále. Patrí im 27. miesto so ziskom troch bodov za jednu výhru a tri prehry.

Slavia sa nachádza o tri priečky nižšie, na konte má dva body za remízy s Atalantou Bergamo a FK Bodö/Glimt. Hráči spolu so slovenským reprezentantom Ivanom Schranzom nestačili na Arsenal a Inter.

Tento súboj tak môže napovedať, či sa kluby dokážu dostať do lepšej pozície vzhľadom na prípadný postup do jarnej vyraďovacej fázy.

Viac k osobe: Ivan Schranz
Firmy a inštitúcie: Athletic BilbaoSK Slavia Praha
Okruhy tém: Liga majstrov Liga majstrov 2025/2026 Sneh tabuľka
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk