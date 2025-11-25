Slavia Praha hostí Athletic Bilbao. Hráči španielskeho klubu sa tešili zo snehu a ohadzovali sa - VIDEO

Piate kolo ligovej fázy Ligy majstrov prinesie aj súboj Slavie Praha so španielskym Athletic Bilbao. Hráči z Baskicka pricestovali do českého hlavného mesta a tam ich čakalo príjemné prekvapenie – sneh.
Na videu je vidieť, ako sa im rozžiarili tváre, tešia sa akoby boli opäť malými deťmi, vytvárali snehové gule a ohadzovali sa.
Úsmevné zábery chytili za srdce viacerých fanúšikov v komentároch, ktorí špekulovali, či futbalisti zo Španielska videli sneh vôbec prvýkrát v živote.
Duel sa začne o 21.00 h, no očakáva sa, že ihrisko bude plne spôsobilé a sneh bude odhrnutý na krajoch, kde nebude nikomu zavadzať.
V súťaži sa o čosi lepšie darí favoritom zo Španielska, no ani tí nie sú aktuálne na pozícii zaručujúcej postup aspoň do šesťnásťfinále. Patrí im 27. miesto so ziskom troch bodov za jednu výhru a tri prehry.
Slavia sa nachádza o tri priečky nižšie, na konte má dva body za remízy s Atalantou Bergamo a FK Bodö/Glimt. Hráči spolu so slovenským reprezentantom Ivanom Schranzom nestačili na Arsenal a Inter.
Tento súboj tak môže napovedať, či sa kluby dokážu dostať do lepšej pozície vzhľadom na prípadný postup do jarnej vyraďovacej fázy.