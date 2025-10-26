Česi majú v hľadáčiku na post trénera futbalovej reprezentácie veľké meno. Ide o nemeckú legendu

Na zozname potenciálnych kandidátov na pozíciu hlavného trénera českej futbalovej reprezentácie je údajne bývalý nemecký útočník Jürgen Klinsmann.
Hoci kvalifikáciu na majstrovstvá sveta bude ako hlavný kouč viesť doterajší asistent Jaroslav Köstl, potom by mala Futbalová asociácia ČR oznámiť meno nového hlavného kormidelníka.
S informáciou, že by to mohol byť Klinsmann, prišiel na sociálnej sieti X taliansky športový novinár Nicolò Schira. „Jürgen Klinsmann je kandidátom na trénera pri národnom tíme Českej republiky. Prebehli už rozhovory.“
Jeden z kandidátov
„V tejto chvíli nepovažujem za korektné s ohľadom na jednotlivých kandidátov komentovať prebiehajúce ani domnelé rokovania o novom koučovi českej reprezentácie,“ povedal predseda FAČR David Trunda pre web sport.cz.
Informáciu talianskeho žurnalistu nepotvrdil ani nevyvrátil. Aktuálne 61-ročný Klinsmann je voľný, naposledy viedol reprezentáciu Južnej Kórey, kde skončil vo februári 2024 po nečakanej prehre s Jordánskom v semifinále na majstrovstvách Ázie.
Za posledných deväť rokov odtrénoval necelých 30 zápasov. Nie je ale vôbec isté, že Nemec české mužstvo povedie, podľa Schiru je údajne len jedným z kandidátov.
Klinsmann bol oveľa úspešnejší ako hráč. S nemeckou reprezentáciou sa stal majstrom sveta aj Európy, nastrieľal za ňu 47 gólov.
Dvakrát vyhral vtedajší Pohár UEFA, s Bayernom Mníchom zase nemeckú ligu. Pôsobil aj v Interi Miláno, Tottenhame Hotspur, Stuttgarte, Monaku či Sampdorii Janov.