Česi potvrdili zloženie skupín MS v hokeji 2024, Slováci si zahrajú aj proti nováčikovi

Organizátori budúcoročných MS v hokeji 2024 v stredu potvrdili zloženie základných skupín turnaja, ktorý od 10. do 26. mája 2024 budú hostiť Praha a Ostrava.

Slováci sa predstavia v B-skupine v Ostrave a ich súpermi budú výbery USA, Nemecka, Švédska, Lotyšska, Francúzska, Kazachstanu a Poľska. V porovnaní s MS 2023 budú slovenskí hokejisti hrať opäť s Lotyšmi aj Kazachmi.

Právo jednej zmeny

Pôvodne sa mali v ostravskej skupine predstaviť aj noví svetoví šampióni Kanaďania, ale českí organizátori využili právo jednej zmeny a pristúpili k výmene zámorských tímov. V druhej skupine so sídlom v Prahe budú hrať Kanaďania, Fíni, Švajčiari, domáci Česi, Dáni, Nóri, Rakúšania a Briti.

„Napokon nám ideálne zahrali do kariet výsledky tohtoročného šampionátu, kde sa až do poslednej chvíle čakalo na rozloženie skupín podľa rebríčka. Vďaka tomu, že Česi a Slováci boli rozdelení do odlišných skupín, mohli sme využiť právo organizátora a spraviť výmenu zámorských výberov,“ uviedol na stredajšej tlačovej konferencii v Prahe riaditeľ športovej sekcie organizačného výboru šampionátu Jan Černý.

Maskota predstavia v septembri

Česi tak budú doma v Prahe a v Ostrave čaká takmer domáce prostredie na Slovákov aj Poliakov, ktorí sa medzi svetovou elitou predstavia po 22 rokoch. „Poliaci sú veľkí športoví nadšenci, a preto veríme, že si historickú udalosť pre poľský hokej nenechajú ujsť. Navyše, bude sa hrať rovno za ich humnami,“ doplnil Černý.

Súboje v základných skupinách na MS 2024 sa začnú v piatok 10. mája, štvrťfinále sa uskutoční vo štvrtok 23. mája, semifinále o dva dni neskôr a vyvrcholenie podujatia v nedeľu 26. mája. Česi už zverejnili aj správy o vstupenkách, maskota chcú predstaviť v septembri.