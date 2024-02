Ceny Grammy 2024 patrili ženám, Taylor Swift zlomila rekord a prvý gramofónik si odniesla aj Miley Cyrus (video+foto)

Nočné udeľovanie hudobných cien Grammy patrilo ženám a vynieslo ďalší rekord speváčke Taylor Swift. Tridsaťštyriročná interpretka vyhrala s albumom Midnights v kategórii Album roka, čím prekonala rekord v počte víťazstiev v kategórii so štyrmi nahrávkami.

Trofej jej pritom odovzdala speváčka Céline Dion, ktorá bola prekvapivým hosťom večera. Midnights sa Swift zaslúžil aj o víťazstvo v kategórii najlepší popový vokálny album.

Nahrávka a pieseň roka

Nahrávkou roka podľa Nahrávacej akadémie bola skladba Flowers od Miley Cyrus. Hit vyniesol speváčke zlatý gramofónik aj v kategórii Najlepší popový sólový výkon.

Grammy pre nováčika roka si odniesla Victoria Monét, ktorej počin Jaguar II tiež vyhlásili za najlepší r’n’b album.

Piesňou roka je What Was I Made For?, ktorú naspievala Billie Eilish pre film Barbie.

Skupina aj juhoafrická speváčka

Históriu písala aj kolumbijská speváčka Karol G. Stala sa prvou ženou – umelkyňou, ktorá vyhrala v kategórii najlepší música urbana album. Konkurenciu prevalcoval jej album Mañana Será Bonito.

Tri ceny získala speváčka SZA, ktorej Snooze vyhlásili za najlepšiu r’n’b pieseň a SOS za najlepší progresívny r’n’b album. Spolu s Phoebe Bridgers a ich skladbou Ghost in the Machine dominovali kategórii Najlepší popový výkon dua alebo skupiny.

Aj superskupina boygenius, ktorej je Bridgers členkou, si odniesla tri zlaté gramofóniky, a to za alternatívny album (The Record), rockové vystúpenie a rockovú pieseň (Not Strong Enough).

Juhoafrická speváčka Tyla vyhrala so svojím hitom Water v novej kategórii Najlepší výkon africkej hudby. Austrálčanka Kylie Minogue tiež po prvý raz po 18 rokoch vyhrala cenu, a to v novej kategórii Najlepšia tanečná popová nahrávka, ktorou sa stala jej pieseň Padam Padam.

Rapper Jay-Z získal za jeho úspechy v kariére Dr. Dre Global Impact Award.

Vystúpili mnohí umelci

Počas večera vystúpili mnohí umelci a umelkyne ako Olivia Rodrigo, Joni Mitchell, Travis Scott, Burna Boy, 21 Savage a Brandy, spomenuté SZA, Miley Cyrus a Billie Eilish či Dua Lipa a Luke Combs s Tracy Chapman. Segmentom in memoriam si zas Grammy špeciálnymi vystúpeniami pripomenuli Tonyho Bennetta, Sinéad O’Connor či Tinu Turner.

Už 66. ročník udeľovania cien Grammy sa uskutočnil v Los Angeles. Časť ceremónie v Cypto.com Arene, ktorú vysielali v televízii, moderoval Trevor Noah. Počas neodvysielanej časti Nahrávacia akadémia odovzdala zhruba 80 cien Grammy.