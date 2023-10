Sam Smith je prvým ohláseným headlinerom Colours of Ostrava 2024

Sam Smith vystúpi na Colours of Ostrava 2024. Britský spevák predstaví svoj najnovší album Gloria a sľubuje veľkolepú šou za účasti trans hudobníčky Kim Petrasovej.

So skladbou Unholy sa stali prvými nebinárnymi a trans umelcami, ktorí získali cenu Grammy a dostali sa na čelo najprestížnejšieho amerického hudobného rebríčka Billboard Hot 100.

Sam Smith získal päť cien Grammy

Meno prvého headlinera osobne oznámila umelecká riaditeľka festivalu Zlata Holušová na stretnutí s fanúšikmi. Festival sa bude konať od 17. do 20. júla 2024. Vstupenky si môžete zakúpiť tu: https://goout.net/en/colours-of-ostrava-2024/szqghcw/.

Sam Smith získal päť cien Grammy. V roku 2016 ju získal za pieseň Writings on the Wall k bondovke Spectre, za ktorú získal aj Oscara za najlepšiu filmovú pieseň. V roku 2019 sa Sam Smith rozhodol verejne oznámiť svoju nebinárnu rodovú identitu, pričom si želá, aby ho oslovovali „oni“, pretože sa necíti byť mužom ani ženou.

Na svojom zatiaľ poslednom albume Gloria sa Sam Smith posúvajú od nostalgických balád k tanečnejšej hudbe a hlavne hlasno vyzývajú k zmiereniu so sebou samým, úprimnosti a odvahe žiť v súlade s vlastnou podstatou, identitou a orientáciou.

„Otvorenosť je hodnota, na ktorú je náš festival veľmi hrdý. Preto plne rešpektujeme identitu Sama Smitha, ktorej súčasťou je aj oslovenie v množnom čísle, a preto takto pristupujeme k spevákovi aj v našej komunikácii,“ vysvetľuje Zlata Holušová.

Aj Yogetsu Akasaka a Son Mieux

Sam Smith je počas jesene na turné v Austrálii. Budúci rok ich čaká turné po Európe, v rámci ktorého vystúpia vo štvrtok 18. júla 2024 v Dolných Vítkoviciach.

„Som nadšená, že môžeme Sama Smitha priviesť na Colours. Ich hlas je pre mňa magický a úprimnosť, s akou sa otvárajú svetu, je absolútne úžasná. Každý rok chceme predstaviť to, čo hýbe hudobným svetom. Piesne Sama Smitha majú neuveriteľné počty stiahnutí a pozretí a myslím, že Stay with Me pozná z rádií naozaj každý,“ komentuje uvedenie britského speváka Zlata Holušová.

Na stretnutí s fanúšikmi festivalu v ostravskom klube Dock organizátori predstavili aj ďalšie už potvrdené body programu. Na 21. ročníku Colours of Ostrava vystúpi japonský budhistický mních Yogetsu Akasaka s fascinujúcou a úplne inovatívnou formou meditačnej hudby beatbox.

Ďalším menom je sedemčlenná holandská skupina Son Mieux, ktorá znovuobjavuje hudobné aranžmány a kostýmy disco vlny 70. rokov a využíva ich pri komponovaní svojich súčasných popových hitov. Vystúpi aj trio Klangphonics, ktoré spája elektronickú hudbu a živé nástroje do melodického techna a energického deephouse.

Medzinárodné diskusné fórum Meltingpot

21. ročník Colours of Ostrava sa uskutoční od 17. do 20. júla 2024 v Dolních Vítkoviciach. Súčasťou festivalu je medzinárodné diskusné fórum Meltingpot, premietanie filmov z MFFKV a množstvo divadelných predstavení a umeleckých inštalácií.

Od roku 2015 sa festival koná v areáli unikátneho revitalizovaného industriálneho areálu Dolních Vítkovic v centre Ostravy. Každoročne sa na ôsmich hudobných pódiách predstaví viac ako 100 kapiel a na 11 pódiách diskusného fóra Meltingpot vystúpi viac ako 200 rečníkov z celého sveta.

V rámci projektu Colours bez bariér ponúka festival špeciálne služby pre návštevníkov so zdravotným postihnutím. V roku 2023 využilo tieto služby 850 ľudí s telesným, zrakovým alebo sluchovým postihnutím, ako aj ľudí s poruchou autistického spektra. Festival tradične ponúka v sobotu bezplatný vstup pre ľudí nad 65 rokov, v roku 2023 ich bolo 1 216. Festival pravidelne navštevujú aj deti, pre ktoré festival pripravuje ČEZ Family Park so špeciálnym detským programom. V roku 2023 navštívilo festival celkovo 4 212 detí.

Okrem hlavného festivalu organizuje tím Colours každoročne aj medzinárodný showcaseový festival Crossroads pre hudobných profesionálov a bezplatný festival Arts&Live v uliciach Ostravy. Počas roka organizuje aj samostatné koncerty na rôznych miestach Českej republiky. Aktuálne sa 22. februára 2024 v pražskom Rock Cafe predstaví skupina The Longest John a 1. marca sa v pražskom O2 Universum uskutoční koncert turné Love Lines speváčky a skladateľky LP.