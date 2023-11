Nomináciám na ceny Grammy vládne speváčka SZA, Taylor Swift zase prekonala rekord

Nominácie na prestížne hudobné ceny Grammy ovládla speváčka SZA. So svojimi deviatimi nomináciami dominuje zoznamu, ktorý tento rok zdôrazňuje tvorbu mladých žien v hudobnom priemysle.

Medzi poprednými nominovanými sú aj Phoebe Bridgers a jej indie superskupina boygenius, r’n’b speváčka Victoria Monét či popové hviezdy Miley Cyrus, Billie Eilish a Olivia Rodrigo. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

Speváčka Taylor Swift zase prekonala rekord. Stala sa prvou osobou so siedmimi nomináciami v prestížnej kategórii Pieseň roka, do ktorej sa tento rok dostala s hitom Anti-Hero.

Spolu s Barbrou Streisand sa tiež vďaka nominácii albumu Midnights delí o to, že sú ženy-umelkyne s najviac nomináciami v kategórii Album roka, a to konkrétne šiestimi. Už 66. ročník udeľovania cien Grammy sa uskutoční 4. februára v Los Angeles.

Prehľad nominácií vo vybraných hlavných kategóriách

Album roka:

boygenius – The Record

Janelle Monáe – The Age of Pleasure

Jon Batiste – World Music Radio

Lana Del Rey – Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

Miley Cyrus – Endless Summer Vacation

Olivia Rodrigo – GUTS

SZA – SOS

Taylor Swift – Midnights

Nahrávka roka:

Billie Eilish – What Was I Made For?

boygenius – Not Strong Enough

Jon Batiste – Worship

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – Vampire

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Victoria Monét – On My Mama

Pieseň roka:

Billie Eilish – What Was I Made For?

Dua Lipa – Dance the Night

Jon Batiste – Butterfly

Lana Del Rey – A&W

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – Vampire

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Nováčik roka:

Coco Jones

Gracie Abrams

Fred Again..

Ice Spice

Jelly Roll

Noah Kahan

Victoria Monét

The War and Treaty