Čaputová si uvedomuje svoje povinnosti a preto idú osobné pocity bokom, apeluje na politikov pre vznik novej vlády

Politici zvolení do parlamentu by mali urobiť všetko preto, aby vznikla nová vláda. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to povedala prezidentka Zuzana Čaputová.

„Lebo, samozrejme, jediným riešením sú potom predčasné voľby, k čomu sa dúfam nedopracujeme,“ povedala hlava štátu. Doplnila, že dúfa, že sa podarí vykreovať vládu.

Čaputová zároveň pripustila, že jej vzťahy s víťazom volieb Robertom Ficom sú zložité. Ako prezidentka si však uvedomuje svoje povinnosti.

„A idú úplne bokom pri stretnutí, aké sme absolvovali v pondelok minulý týždeň s Robertom Ficom, moje osobné pocity,“ dodala Čaputová.